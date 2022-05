Un any més arriba la celebració de la Setmana del voluntariat de Girona, que organitza la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), del 23 al 28 de maig. Les comarques gironines seran l’escenari de més d’una desena d’activitats que han preparat les entitats socials del territori perquè tothom pugui gaudir-ne i conèixer la tasca que fan juntament amb les persones voluntàries.

Aquesta edició de la Setmana del Voluntariat es viu d’una forma molt especial, ja que l’agenda estarà farcida d’actes que tornen al format presencial: xerrades, tallers, donació de sang, berenar d’entitats, cinefòrum, caminades, concert, marxa nòrdica… Les activitats se celebraran a la ciutat de Girona i també a Figueres, Caldes de Malavella i molts altres indrets del territori. Tots els actes estan oberts al públic, tot i que en la majoria cal inscripció prèvia.

La Setmana del Voluntariat és una activitat que històricament ha organitzat la Federació Catalana de Voluntariat Social de Girona (FCVS) i comarques amb l’objectiu de donar visibilitat a les entitats i al voluntariat. Per fer-ho, des de la FCVS coordinen i difonen les activitats que les entitats realitzen i proposen activitats pròpies que ajudin a promocionar el voluntariat i la tasca que fan les entitats. Per altra banda, aquesta acció també pretén impulsar la participació de la ciutadania gironina per implicar-los en el voluntariat i fer xarxa entre les entitats gironines. Enguany, a més de promocionar les activitats que es duran a terme durant aquesta setmana, també volen posar l’accent en la figura de les persones que fan voluntariat i en les activitats que duen a terme en una entitat.

Activitats previstes a l'Alt Empordà

En aquesta edició de la Setmana del voluntariat hi participen fins a catorze entitats, que oferiran diverses activitats per donar a conèixer la seva tasca i sensibilitzar la població de les diferents necessitats socials o sanitàries que tracten.

A Figueres, el dilluns 23 hi haurà portes obertes a l'espai de rober de Càritas de 10 a 12 hores, i el dimarts 24 hi haurà la xerrada de ciència El tour del càncer a càrrec del Dr. Carlos López-Otín, al Cercle Sport de Figueres a les 19 hores.

També hi haurà diverses campanyes de donació de sang. El dimecres 25 a Figueres, a l'INS Olivar Gran de 16 a 19 hores. El dijous 26 a Cadaqués, al Casal de la gent gran Art i Joia de 16 a 21 hores. I el dissabte 28 a Figueres, a l'Escola La Salle de 10 a 14 hores i de 16 a 20.30 hores; i a Roses, al bus que s'instal·larà a la Ciutadella de 10 a 14 hores.