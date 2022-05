«Les paraules càncer i químio fan molta por»

Ara fa deu anys, Eva Pla obria la perruqueria El Mirall a Sant Pere Pescador. Uns anys més tard, van detectar-li un càncer de pit contra el qual va haver de lluitar durant tres anys. Des del primer dia va compartir tot el procés a les xarxes socials.

El 8 de maig de 2012, Eva Pla Casadesús va obrir la perruqueria El Mirall al carrer del Mar de Sant Pere Pescador. Quatre anys després es va quedar embarassada i quan la seva filla tenia un any i mig van detectar-li càncer de pit.

Des d’un primer moment va començar a buscar informació per xarxes socials. «Anava molt perduda, i buscar per les xarxes em va ajudar molt. Vaig buscar #càncerdepit i vaig trobar noies de la zona que no coneixia, però vam fer amistat virtual», explica Eva. També per això va decidir compartir tot el procés, tant les coses bones com les dolentes, per ajudar a dones que poguessin estar passant pel mateix. A més, com explica, compartir el procés «era un alliberament, com una teràpia, perquè escrivia com em sentia». També li servia perquè la gent tingués un control respecte a la perruqueria, ja que així «no havia de donar tantes explicacions».

Com que el càncer que van detectar-li era molt agressiu, van haver de fer-li quimioteràpia, radioteràpia i operació. «Com van les químios? Malament, ho passes molt malament», afirma, perquè assegura que els efectes secundaris eren molts i severs. «Quan arribava de cada químio li deia al meu home: abandono, no aguanto més. Què em pot quedar de vida, dos anys? Doncs ho deixo. Però era un dia, l’endemà estava millor». A més, durant dos anys no va poder portar la seva filla a l’escola perquè a causa de la quimioteràpia no tenia defenses. «Hi havia mesos que m’estava quinze dies sense veure la meva filla, no podia estar per ella». També va haver d’estar dos anys sense que li toqués el sol, ja que tenia la pell cremada per la radioteràpia.

Durant els tres anys de tractament, la perruqueria només va estar tancada el mes posterior a l’operació. «Normalment, quan la gent té càncer agafa la baixa i es queda a casa. Però el cap és molt dolent i a casa comences a pensar i t’agafa el baixon». A més, va arribar a la conclusió que si havia de tancar durant el tractament, com que no sabia quan acabaria, perdria tota la clientela i quan pogués tornar a obrir hauria de començar de zero.

Des del minut 1 els vaig dir a les clientes: tinc càncer i hauré de fer químio, aniré sobre la marxa. I vaig tenir molta sort, van ser molt maques

Sempre li feien quimioteràpia els dilluns, el dia de festa de la perruqueria. Així, el dimarts i dimecres es quedava a casa perquè es trobava malament i el dijous i divendres anava a treballar. «Des del minut 1 els vaig dir a les clientes: tinc càncer i hauré de fer químio, aniré sobre la marxa. I vaig tenir molta sort, van ser molt maques. A vegades venien i si veien que feia mala cara em deien que ja tornarien un altre dia».

Ella sabia que el 2020 acabava la quimioteràpia. «M’esperava el 2020 amb candeletes. Acabava la químio i al maig vaig fer els 40, volia fer un festival». A causa de la Covid, però, van haver de donar-li l’alta per telèfon. «Ara he acabat, però m’haig de posar a lloc», perquè les seqüeles són evidents. «Les paraules càncer i químio fan molta por. No és només tenir una malaltia mortal o haver de fer un tractament molt bèstia, són visites al metge, analítiques, proves, mirar els ovaris, la tiroide, la matriu... Després de l’operació, el 2019, em va començar a fer molt mal la part esquerra i el dolor no ha marxat, em van dir que era per sempre, i tinc el cos ple de cicatrius de proves i operacions. I molt patiment, tant mental com físic».

Quan Eva Pla va obrir la perruqueria El Mirall, la llibreria del costat celebrava deu anys i pensava, «d’aquí que jo arribi als deu anys... I ja hi soc, el temps passa molt ràpid.» Afortunadament, tot i que ara encara està passant controls, ja té la malaltia controlada.