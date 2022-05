Les estrelles de la televisió, del cinema i de la música sempre han marcat tendència. La seva manera de vestir, de pentinar-se, els seus tatuatges, els seus pírcings han estat imitats pels seus seguidors.

Una d'aquestes últimes modes són les joies dentals ("grillz") que llueixen personatges tan coneguts com la cantant Rosalía. Aquesta moda de decorar les dents no és pas una novetat.

Com explica el doctor Óscar Castro Reino, president del Consell General de Dentistes d'Espanya, "els anomenats 'grills' o 'grillz' no són nous, procedeixen dels anys 80 de la mà de la cultura hip-hop. Com tota moda ha tingut els seus alts i baixos, si bé és cert que, recentment, l'aparició en els mitjans de personatges famosos com Rosalía, Rihanna, Beyoncé o Madonna fent-los servir, sempre té com a conseqüència l'efecte imitador".

"Al nostre país no existeixen dades fiables de demanda de 'grillz', tot i que molt probablement és minoritària", explica el doctor.

El que si és cert és que només amb introduir el nom "grillz" en qualsevol cercador d'internet ens dona accés a nombrosos portals on es venen aquestes joies dentals.

Què és un "grill"?

El doctor Castro ens explica que "els 'grills' són corones metàl·liques, col·locades en una o diverses dents, normalment confeccionades en or, plata o algun altre material i solen portar brillants incrustats".

Aquestes joies dentals poden ser de dos tipus: fixes o temporals. Els "grills" fixes "requereixen una preparació prèvia de la dent on va col·locat i que comporta desgastar esmalt i part de la dentina", detalla el doctor.

D'altra banda, estan els "grills" amovibles, "que es fan després de la presa d'una impressió dental, tot i que també n'hi ha de tipus estàndard i de molta pitjor adaptació a la dent".

Problemes derivats de les joies dentals

Tenint en compte que estem parlant d'introduir un element estrany a la nostra boca, el lògic és que aquestes joies provoquin més d'un problema dental.

El doctor Óscar Castro enumera quines són les principals patologies que aquesta moda pot provocar a la boca:

Increment del risc de càries .

. Inflamació gingival (gingivitis).

(gingivitis). Recessió de la geniva.

Interferència amb la mossegada habitual (oclusió).

habitual (oclusió). Dolor i alteració en l'articulació temporomandibular.

En alguns casos s'han descrit al·lèrgies relacionades amb els materials utilitzats.

Existeix alguna forma segura de posar aquest tipus de decoració a les dents?

"La primera observació que des del Consell General de Dentistes d'Espanya realitzem, és que la moda no pot estar renyida amb la salut. És molt important que qui pregui aquesta decisió, conegui bé els riscos potencials abans de fer el pas", subratlla el doctor.

"La segona recomanació és consultar un dentista de confiança, qui aconsellarà adequadament sobre la tècnica i materials", afegeix.

En qualsevol cas, si una vegada consultat amb un expert i coneixent tots els riscos, estem convençuts de posar-nos un "grillz", el doctor insisteix que "és important entendre que un "grill" adaptat al contorn específic de la dent és molt més desitjable que un d'estàndard".

Dents amb "grillz". Com les cuidem?

Si ja lluïm a la boca un d'aquests complements el primer que ens recomanen els experts és anar al dentista si no ho hem fet ja.

Són els dentistes els que han de realitzar "els controls periòdics en els quals es comprovarà l'adaptació del 'grill', l'estat gingival i dentari, l'oclusió del pacient, entre altres dades d'interès". Tot això amb l'objectiu d'evitar problemes de salut.

A més, el doctor Castro Reino adverteix que "els portadors de 'grills' han de saber que, en estar la seva boca sotmesa a un major risc de patologies, han d'extremar les mesures de raspallat de les dents, almenys, dues vegades al dia amb pasta fluorada, higiene interdental i higiene de la llengua".