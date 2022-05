L’actriu Amber Heard va assegurar aquest dijous que el seu exmarit, el també actor Johnny Depp, la va bufetejar durant un viatge amb avió perquè estava gelós d’unes escenes que va rodar amb James Franco per a la pel·lícula ‘Retales de una vida’. Segons va explicar Heard durant el seu segon dia de declaració davant els tribunals de Fairfax (Virginia, EUA), Depp la va agredir en un avió privat que volava des de Boston a Los Angeles, i en el qual l’actor va preguntar insistentment sobre la seva relació amb Franco.

«Ell em va dir puta», va afirmar Heard sobre l’incident, suposadament esdevingut el 2014 davant altres persones del seu equip. A continuació, l’actriu es va aixecar del seu seient i va deixar de respondre a Depp, i tot seguit ell la va colpejar, d’acord amb el seu testimoni. «No em va fer mal, senzillament em va fer vergonya que fes això davant d’altra gent», va detallar l’actriu.

Heard, de 36 anys, va intervenir durant més de cinc hores i va repassar els moments més rocambolescos de la seva relació amb Depp, de 58 anys, que també era a la sala i, tot i que va evitar el contacte visual amb la seva exparella, en ocasions es va cargolar al seu seient. L’actriu va aprofitar el seu torn a l’estrada per presentar documents gràfics i sonors de les seves acusacions com, per exemple, un àudio suposadament gravat en el mateix vol en el qual Depp li va pegar i en què se sent el protagonista de ‘Pirates del Carib’ udolar sense aparent sentit. Heard va indicar que aquell moment es va produir després que l’actor es tanqués al lavabo per drogar-se.

Al llarg de la seva declaració, tant dijous com dimecres, Heard va descriure Depp com un home violent, incapaç de controlar la seva agressivitat i amb seriosos problemes d’addicció a les drogues. De fet, l’actriu va mostrar una sèrie de fotografies fetes en diferents moments, en les quals Depp apareix estès a terra d’un hotel i en circumstàncies similars, aparentment sota els efectes de les drogues. «No hi havia ningú que em recolzés, així que vaig començar a fer-ne fotos», va justificar Heard, que va arribar a projectar una imatge del seu llit trencat, presumptament després d’una violenta discussió.

Cap al final de la seva intervenció, l’advocat de l’actriu, Elaine Bredehoft, va demanar que Heard aclarís si Depp la va penetrar amb una ampolla de vidre. «No em puc creure que hagi de fer-ho», va afirmar abans d’indicar que, durant la seva estada a Austràlia el 2015, l’actor va introduir diverses vegades una ampolla fins que la seva vagina va començar a sagnar.

D’aquest mateix viatge a Austràlia hi ha una acusació inversa. La setmana passada, Depp va dir que Heard el va atacar amb una ampolla de vodka per la qual va perdre un tros de dit que va haver de ser reconstruït, una cosa que l’actriu va negar, ja que, segons ella, la lesió es va produir per un atac de ràbia en el qual l’actor va colpejar amb la mà contra diversos objectes, incloent-hi el seu telèfon mòbil. La defensa de Heard va entregar fotografies en què es veuen les destrosses que van provocar a la mansió on s’allotjaven a Austràlia, amb trossos de vidre i sang per terra, tal com van detallar altres testimonis que van parlar prèviament en el judici.

En el litigi, Depp l’acusa de difamació per un article que ella va publicar al diari ‘The Washington Post’ el 2018, després del seu divorci, en el qual assegurava haver patit «abús domèstic». L’actor demana a l’exparella 50 milions de dòlars per danys i perjudicis. Per la seva banda, Heard ha respost amb una contrademanda en què al·lega que Depp ha impulsat una campanya de difamació contra ella i li reclama 100 milions.

És la primera vegada que els dos famosos s’enfronten davant la justícia: en el judici celebrat el 2020 a Londres, i que Depp va perdre, l’actriu hi va acudir en qualitat de testimoni, ja que l’acusació era contra el diari britànic ‘The Sun’ per un article que qualificava l’actor d’«agressor de dones».