Una setmana després que Johnny Depp acabés el seu testimoni, ha arribat el torn d’Amber Heard. Aquest dimecres, l’actriu d’‘Aquaman’ va pujar a l’estrada del tribunal de Fairfax (Virgínia; EUA) per declarar en el judici que enfronta l’exparella per difamació, i en el qual tots dos s’acusen d’abús mutu. Entre llàgrimes, Heard ha testificat que l’actor de ‘Pirates del Carib’ la va maltractar físicament i també que va abusar d’ella sexualment. Des de bufetades després que ella es rigués d’un dels seus tatuatges fins a una agressió sexual quan l’actor «buscava al seu cos» cocaïna.

L’actriu ha relatat que tots dos van tenir una relació «màgica» fins que es va tornar violenta.

En el litigi, Depp l’acusa de difamació per un article que ella va publicar al diari ‘The Washington Post’ el 2018, després del seu divorci, en el qual assegurava haver patit «abús domèstic».

«Soc aquí perquè el meu marit em va denunciar per un article que vaig escriure», va començar Heard, de 36 anys, que va insistir que per a ella és «profundament dolorós» haver de reviure els moments més tèrbols dels seus cinc anys de relació. Al llarg de la seva declaració, que es va allargar més de tres hores, Heard va descriure Depp, de 58 anys, com un home <strong>violent</strong>, incapaç de controlar la seva agressivitat i amb seriosos problemes d’addicció a les drogues.

Versions contraposades

Contrariant la versió de l’actor, que ha assegurat que mai ha pegat una dona, l’actriu va detallar diversos moments en què suposadament Depp la va colpejar, va amenaçar i va arribar a abusar sexualment d’ella. Heard va parlar d’un viatge a les Bahames que va fer amb l’actor, just abans que vengués el seu iot, on van tenir una discussió pels seus problemes amb l’alcohol i les drogues.

Segons l’actriu, Depp li recriminava que hagués parlat de la seva addicció amb els seus fills, també presents en el viatge. «Llavors ell em va agafar pel coll, em va aguantar per un segon i em va dir que podria matar-me i que jo era una vergonya», ha rememorat Heard, que s’ha presentat al tribunal amb un vestit fosc de tres peces i s’ha posat a plorar en diverses ocasions.

Depp, present a la sala amb ulleres de sol i vestit gris, va mirar d’evitar el contacte visual amb Heard, tot i que no va dissimular una expressió d’incredulitat al sentir aquest comentari.

Primera vegada que la va picar

La parella es va conèixer durant el rodatge de ‘The Rum Diary’ el 2008 i, segons l’actriu, tots dos es van enamorar de seguida tot i que no van començar a sortir oficialment fins al 2011. «Quan estava amb ell em feia sentir la persona més bonica del món», ha relatat emocionada. Però a continuació va descriure la primera vegada que Depp la va colpejar, una nit al seu apartament després que ella es rigués d’un tatuatge seu. «Tant de bo hagués sigut capaç d’anar-me’ n, però no ho vaig fer», va remarcar.

Segons Heard, a partir de llavors Depp es va comportar de manera més violenta, condicionat pels efectes dels estupefaents, i fins i tot va arribar a introduir una ampolla de vidre i a buscar droga a les seves parts íntimes.

La declaració de l’actor

La setmana passada, Depp va posar fi a quatre dies de testimoni oral en què va dir que la víctima era ell i que Heard va arribar a partir-li un dit, que va haver de ser reconstruït, al colpejar-lo amb una ampolla de vodka durant una altra discussió.

L’actor demana a la seva exparella 50 milions de dòlars per danys i perjudicis. Per la seva banda, Heard ha respost amb una contrademanda en què al·lega que Depp ha impulsat una campanya de difamació contra ella i li reclama 100 milions.

És la primera vegada que els dos famosos s’enfronten davant la justícia: en el judici celebrat el 2020 a Londres, i que Depp va perdre, l’actriu hi va acudir en qualitat de testimoni, ja que l’acusació era contra el diari britànic ‘The Sun’ per un article que qualificava l’actor d’«agressor de dones».