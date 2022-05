No fa tant que la ‘pope fashion’ que és Anna Wintour, editora de ‘Vogue’, propulsor del mantra ‘moda-és-cultura’ i organitzadora i copresidenta honorària d’un dels esdeveniments més importants de la moda, la<strong>Met Gala</strong>, tenia vetades a l’esdeveniment les Kardashian.

L’espectacle, que se celebra des de 1948 amb la finalitat de recaptar fons per al Museu d’Art Metropolità de Nova York, és, des de 1995, la joguina preferida de l’editora de moda més famosa del món. Ella és qui decideix qui pot acudir-hi i qui no. No n’hi ha prou, doncs, amb pagar l’estratosfèric preu de l’entrada (segons el ‘New York Times’, 35.000 dòlars per trepitjar l’escalinata i 200.000 per asseure’s a sopar; tot i que les ‘celebrities’ no solen pagar ni un cèntim, ja que són les firmes de moda les que ho paguen a canvi que portin els seus vestits).

Les pioneres en la desfilada

Primer va ser Kim Kardashian (el 2013, quan estava embarassada de North i portava del braç el seu llavors marit, Kanye West) i, més tard, la seva germana petita Kendall Jenner, les que van començar a assistir a la Met Gala Però fins a aquest any mai havien coincidit totes.

Aquest primer dilluns de maig de 2022, per primera vegada en la història, gairebé tot el clan Kar-Jenner assistirà al carnaval més ‘cool’.

Com que a aquesta edició postpandèmica no acudirà, per desgràcia –i perquè té l’agenda plenade rodatges–, Zendaya, la reina indiscutible de totes les alfombres vermelles que trepitja, l’espectacle estarà assegurat amb les «marqueses d’Instagram» i de la petita pantalla.

Kourtney Kardashian, de 43 anys, la germana gran de la popular família que acaba d’estrenar a Disney+ un nou ‘reality’ (‘Las Kardashian’), ha rebut la seva primera invitació a l’esdeveniment de moda novaiorquès i es planteja portar-hi el seu promès, Travis Barker, segons ha informat ‘The Post’. La germana de Kourtney, Khloe Kardashian, de 37 anys, també té invitació i se l’espera amb moltes ganes.

Wintour explica que Kim portarà aquesta vegada el seu nou nòvio, el còmic de ‘Saturday Night Live’ Pete Davidson.

També s’espera la mare del clan, Kris Jenner, i les germanes Kendall i Kylie Jenner, que ja hi han assistit altres vegades.

Grans famílies de la ciutat

Grans famílies de la ciutatEl tema de la Met Gala d’aquest any, <strong>‘Gilded Glamour’</strong> (l’època daurada), ha sigut una de les raons que haurien motivat Anna Wintour a convidar el famós i polèmic clan, atesa la influència, poder i fortuna que tenen en el Nova York d’avui dia. Igual que a finals del segle XIX l’ostentaven famílies com els Astor, els Vanderbilt i els Rockefeller.

Tot i que fa temps la considerava vulgar, Wintour va beneir el nou estil de Kim Kardashian el 2019, quan en una entrevista a ‘Vogue’ va afirmar amb to delicat: «Personalment, admiro que la seva manera de vestir s’hagi tornat una mica més minimalista i una mica més coberta».

No està previst que a la Met Gala 2022 assisteixin ni el germà, Rob (que rarament es deixa veure en públic i que actualment està embolicat en una batalla legal amb la seva exnòvia, Blac Chyna), ni el <strong>«cancel·lat» ex de Kim, Kanye West</strong>.