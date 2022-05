«A Alma, pots respirar sense judicis»

Almalola o «el petit temple de Figueres», tal com l’anomena la seva propietària, neix com un espai terapèutic per ajudar a construir un món de pau i consciència. Des que va fundar-la, ara fa nou anys, comparteix diàriament una frase de reflexió.

«El semàfor es posa en vermell sempre que algú ha de parar a llegir la frase. Potser, si aquella frase no és per a tu, estarà en verd i passaràs». Lola Carabia va fundar la botiga Almalola al carrer Concepció de Figueres ara fa nou anys per posar el seu «granet de sorra» en la construcció d'un món de pau i consciència. És una botiga amb un semàfor just davant; un fet que, per a Lola, no és insignificant. «En una època en què pujava a Andorra sovint, en un semàfor per on passava, veia una pissarra en una paret on sempre hi havia una frase que em parava a llegir. Quan vaig muntar Almalola, el primer que tenia clar era que volia posar una frase a fora que ajudés i motivés. I just tenia un semàfor davant. Era una metàfora molt maca de la vida.» I ja fa nou anys que, diàriament, Lola penja un aforisme diferent on la gent pot «trobar la resposta, solució o coneixement a allò que està buscant, vivint o sentint i no sap com expressar».

És una botiga de minerals guaridors, encensos terapèutics, rituals de llum i consciència, energia i coneixement budista, un lloc terapèutic «on trobar la màgia de la mare Terra al teu servei», tal com explica Lola. I és que molta gent hi entra a respirar. «És un lloc on la gent ve a buscar una mica de pau, un salvavides on agafar-se». Per això la seva fundadora en diu «el petit temple de Figueres» i assegura que «quan la gent et dona les gràcies per la teva dedicació, t’adones que tot el que entregues de manera incondicional té sentit». Però no vol caure en estereotips i per això té molta cura amb la botiga. «No vull que s’associï a la bruixeria ni a la màgia negra, no soc la ‘bruixa Lola’» tal com explica a aquelles persones que li demanen si tira les cartes o llegeix el futur.

Almalola neix després d’uns anys personals complicats on Lola es retroba amb l’espiritualitat –tot i que prefereix dir-ne «estats de consciència»–. En aquest moment, es treu el mestratge de Reiki, s’interessa pels retirs de meditació i estudia tres anys de teràpia amb cristalls. «Tot això era per mi, ho necessitava per aquesta metamorfosi meva». Però més tard, en un moment de canvis personals on deixa la feina perquè no vibrava amb ella, es planteja què li agradaria trobar a Figueres que no hi sigui. I s’imagina Alma.

«Estic feliç pel que és Alma i pel que s’ha convertit», explica. Cada dia, abans de tancar, fa una neteja energètica a la botiga perquè «quan la gent hi entri senti un espai lliure, fluid, amb harmonia». Està convençuda que quan la gent surt de la botiga segurament alguna petita cosa haurà canviat dins seu. «És un lloc on poder respirar sense judicis. Aquí la gent t’acaba explicant moltes coses, les seves pors i frustracions, i per un moment troben un lloc en el qual són lliures» explica.

Els milers de frases que ha anat recollint al llarg d’aquests nou anys són frases de consciència, de motivació, d’esperança, frases sorgides de converses, de llegir filòsofs i resumir idees de llibres. Només n’ha repetit dues al llarg d’aquests nou anys, i de manera conscient, pel que transmeten.

«Les paraules forgen idees i les idees modelen el pensament. Els pensaments generen emocions que determinen els sentiments amb què et relacionaràs amb les accions concretes que vius en la realitat. Si canvies la forma de construir aquesta cadena, transformaràs el resultat», declara. Per això es queda amb una frase que considera necessària i que pot ajudar en moments complicats com l’actual: «No hi ha evolució sense canvi, i el canvi sempre genera caos. Respira i confia».