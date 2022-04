Pont de Molins ha estat el lloc escollit per la Colla d’Amics del Parc Petit de Figueres per a celebrar una nova trobada de germanor. Tots ells formen part de la generació dels anys seixanta que va compartir moltes hores de joc i companyia en aquest espai de la capital empordanesa, els Jardins Enric Morera, antigament conegut com a Era d’en Deseia.