«El treball comença triant una cera de qualitat, la matèria primera es neteja, es fon i se sotmet a diferents processos», explica Marina Fontquerni, emprenedora de Roses que aposta pel món de la salut i la sostenibilitat a través de la creació artesana d’espelmes.

«En el moment que tens una espelma a les mans comença tot un ritual: l’olores, l’encens, la mires i el món es para: només estàs tu i l’espelma». Aquestes són les paraules amb què la rosinca Marina Fontquerni (1993) defineix l’experiència Mim, fent referència al projecte artesanal que fa uns mesos va decidir emprendre. «Em vaig introduir en el món de les espelmes per fer feliç les persones que aposten per regalar o tenir a casa una de les meves creacions». Encendre una espelma és un gest amb una simbologia pròpia que en un món ple de soroll ens ajuda a desconnectar i reconnectar amb un mateix. Mim Home Candle, tal com ha batejat la seva marca, «és una veritable declaració d’intencions que pretén aportar llum a la teva casa i la teva vida», explica des del seu taller. Són espelmes fetes a mà, des del Mediterrani, a Roses.

Ja fa un any que la Marina va fer un gir a la seva vida personal i professional. Periodista especialitzada en el món de la comunicació corporativa i el màrqueting, va decidir apostar per introduir-se en un sector molt més místic, artístic, en connexió amb la seva ànima i la seva essència: la creació artesana d’espelmes, que es diferencia de la resta per porta una joia incorporada: «El que ens fa especial, també, és el compromís que tenim amb el medi ambient. Oferim un producte vegà, d’origen cent per cent vegetal». Les espelmes duren aproximadament unes 60 hores i són de combustió no contaminant i saludable, per això proporcionen un «autèntic moment terapèutic gràcies als beneficis de les seves essències, i et fa viure un moment d’il·lusió, quan l’espelma comença a consumir-se i endevines la joia». Amb aquesta aposta pel món de l’art, «he descobert un univers nou que m’encanta». Al jardí de casa ha convertit una cabanya de fusta en el seu petit taller i des d’aquí «em dedico des d’inici a fi a fer tota la creació, compro la cera, netejo i tallo la matèria primera i la poso a fondre. També he elaborat tres composicions d’essències i he dissenyat l’embalatge», tot plegat per crear un autèntic moment de màgia, remarca.

Després d’estar uns anys treballant al departament de màrqueting d’una immobiliària on «la formació constant era molt important per no quedar obsoleta», el setembre del 2021 es queda sense feina, i decideix viure aquest fet com una oportunitat per valorar el fet d’emprendre, «de poder tenir més temps per les coses que a mi m’agraden per veure créixer el meu fill, per gaudir de la família» Unir dues de les seves passions: el món de la joieria i el de les espelmes va convertir-se en el seu pla de futur. «A casa, la meva mare sempre havia posat espelmes, i sempre havia pensat en què donen molt de caliu i tendresa». Ara té tres models a la venda: Mágia eres tú, « perquè és important tenir un moment del dia per reflexionar i pensar en tu mateix»; Me acuerdo de ti «en honor a la meva mare» i Pide un deseo, per ajudar a complir desitjos, totes tres amb fragàncies diferents.

El projecte finalment va veure la llum el passat Nadal amb bona acollida, «tot i que soc conscient que és un producte estacional». Per obrir mercat, vol exportar les seves creacions, amb ànima mediterrània, a països com Dinamarca, creant una gamma sense joia i sense essència per fer servir a casa, i de cara a l’estiu, crear en l’àmbit nacional, una espelma amb citronel·la, per combatre els mosquits, i amb joia a dins.

En un futur, «voldria destinar un percentatge de les vendes a alguna causa social, per aportar-hi el meu granet de sorra» conclou la Marina.