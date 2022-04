El popular polític i periodista de la BBC Michael Denzil Xavier Portillo, conegut també amb el nom que figura al seu passaport espanyol, Miguel Portillo Blyth, està fent ruta de punta a punta dels Pirineus i s’ha aturat aquesta darrera setmana a Rim-Vins i Vinyes Jordi Esteve, de Rabós, i també a la Vajol. Mentre fa la ruta, grava un documental de viatge, Walking the Pyrenees with Michael Portillo, i l‘acompanya un equip en què hi ha l’escriptora Dolores Redondo.