Aquest cap de setmana passat s’han casat<strong> Brooklyn Beckham i Nicola Peltz</strong>, dos fills de dues riques i famoses dinasties a un i un altre costat de l’Atlàntic. Del costat britànic, el fill del famós astre del futbol i una de les dames de la moda (i abans de la música pop), i de la banda nord-americana, la menor dels fills d’un dels empresaris més grans i filantrops del país ianqui.

La principal protagonista del milionari conclave a Palm Beach (Florida), a què han acudit més de 300 convidats vips, a més de la núvia, per descomptat, amb el seu espectacular model de Valentino amb cua XL i inspirat en el Hollywood dels 60, ha sigut la seva sogra, Victoria Beckham, que exercia de padrina.

La seva elecció ha sigut d’allò més impactant, per sortir del que habitualment dicten els cànons per al vestuari de la mare del nòvio. La dissenyadora i ex Spice ‘pija’ va sorprendre dissabte en la cerimònia amb un model ‘sleep dress’ en setí platejat que li quedava com un guant.

El vestit llencer ha sigut triat per algunes nòvies famoses, com Kate Moss en el seu casament amb Jamie Hince, el 2011, amb un disseny de John Galliano, o bastant abans, el 1996, quan la malaguanyada icona de la moda, la pionera Carolyn Bessette, es va casar amb el també desaparegut John John Kennedy, amb un vestit d’aquest mateix estil firmat per Narciso Rodriguez. Allò va ser un abans i un després.

Però no és un model habitual en una padrina. D’aquí l’audàcia de la dissenyadora Beckham.

Per les fotos que s’han filtrat del casament a Miami, el vestit de l’empresària tenia un tall evasé, elaborat en setí gris platejat i decorat amb encaixos d’un to més fosc a l’escot i a l’esquena. Amb escot de bec i finíssims tirants, la ‘fashionista’ va rematar el ‘look’ amb ‘clutch’ beix i un penjoll. Per al cabell, va triar un monyo alt amb serrell estudiadament desenfadat.

L’altra protagonista: la nòvia

El to triat va ser perfecte per marcar la diferència i no robar-li del tot el protagonisme a la veritable protagonista del dia, Nicola Peltz, i la seva peça única de Valentino.

Ha sigut la ja dona de l’aspirant a xef i fotògraf Brooklyn Beckham la que ha compartit amb els seus seguidors d’Instagram diverses fotos del seu gran dia. En aquestes, la model llueix un preciós vestit de Valentino, de tall recte i clàssic, a l’estil vell Hollywood, amb tirants amples i escot quadrat confeccionat en un blanc setinat. Una extraordinària peça rematada amb una impressionant cua de diversos metres que anava adornada amb un vel amb encaixos florals que la cobrien. A més, la nòvia ha triat uns preciosos guants d’encaix a joc.