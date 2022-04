Una parella d'influencers brasilers no li ha assignat un gènere al seu bebè, assegurant que volen que sigui el bebè qui decideixi la seva identitat quan sigui gran.

«Pretenem transmetre llibertat, respecte, equilibri i autenticitat. Per descomptat sempre idealitzem moltes coses, però volem que sigui lliure en tots els àmbits de la vida. Que s'obri, qüestioni i sàpiga que sempre podrà comptar amb nosaltres en cada pas i en cada elecció», admeten en una entrevista a GQ Bianca Andrade i Bruno Carneiro, els pares. El germà de Carneiro s'identifica com a persona no binària, un sentiment que els ha marcat.