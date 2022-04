La diva del pop Jennifer Lopez va anunciar divendres a la nit que està compromesa amb l’actor Ben Affleck, amb qui va reconnectar a principis de 2021, gairebé dues dècades després que la parella trenqués els seus plans de boda i agafés camins personals diferents.

En el seu compte de Twitter, la cantant d’origen porto-riqueny va dir que tenia una «història molt emocionant i especial per compartir» i va avisar que l’explicaria a través del seu butlletí de notícies personals ‘On the JLO’, tot i que va oferir una gran pista al posar l’emoji d’un anell al costat del seu nom. Segons la revista ‘People’, que va confirmar el compromís amb el seu representant, el missatge per als subscriptors incloïa un altre vídeo en el qual la cantant lluïa un anell de compromís amb un diamant verd.

Lopez i Affleck van començar a veure’s de nou l’any passat, després que l’autora d’èxits com ‘Jenny from the Block’ acabés el seu compromís amb l’exestrella dels Yankees Alex Rodríguez i que el protagonista de ‘Gone Girl’ trenqués la seva relació amb l’actriu espanyola Ana de Armas. La parella, anomenada ‘Bennifer’, s’ha deixat veure des d’aleshores en alfombres vermelles i passejos en públic pel món, sols o acompanyats dels seus respectius fills: López en va tenir dos amb el seu exmarit, el cantant Marc Anthony, i Affleck tres amb la seva exdona, la intèrpret Jennifer Garner.

López, de 52 anys, i Affleck, de 49, van començar a sortir a mitjans de 2002 i es van comprometre aquell mateix any, però van posposar el casament i finalment el van cancel·lar el 2004, tot i que han assegurat que la seva amistat s’havia mantingut al llarg dels anys abans de donar-se una segona oportunitat.