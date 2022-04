La 29a edició de la <strong>080 Barcelona Fashion</strong> arriba aquest divendres al seu final amb la tercera i última jornada d’emissions dels ‘Fashion Show Films’. Les propostes que s’han vist aquest 8 d’abril han sigut les noves col·leccions de Paloma Wool, Eiko Ai, The Artelier, Avec Studio, Is Coming, Antonio Marcial i Simorra, les seves pel·lícules es van gravar fa unes setmanes, al març, a l’excepcional Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba), un espai de referència dedicat a l’exposició d’art i cultura contemporània.

Paloma Wool

La dissenyadora Paloma Wool ha presentat la seva col·lecció, centrada en els patrons i colors naturals. La asimetria, la roba esportiva i el ‘layering’ dinamitzen una col·lecció elegant que representa un punt d’inflexió per a la marca. En aquesta col·lecció, el teixit ADN de Paloma Wool, es poden veure peces com a càrdigan i boleros que es poden combinar amb la resta de la col·lecció, des de peces clàssiques com vestits i camises fins a peces informals com polos o dessuadores. Els bolsos i sabates són fruit d’una col·laboració entre la marca i la indústria del cuir espanyola.

Eiko Ai

A continuació, <strong>Eikō Ai </strong>ha presentat la col·lecció ‘Lucid Dreams’, inspirada en l’energia solar. Es tracta d’una col·lecció per a les dones d’avui: urbanes, cosmopolites, inspiradores i sexis, dissenyada per connectar la bellesa natural del planeta amb la magnificència visual i sensual del moment. Les transparències deixen entrar la llum, setinats ultra suaus de colors vibrants, brillants en tons càlids, jacquards estampats i teixits de vapor que es barregen amb estampats fotogràfics besats pel sol. Una barreja d’estampats florals i purpurina que afegeix intensitat i màgia a cada peça.

The Artelier

The ArtelierLa tercera marca en presentar la col·lecció al Fashion Show Film ha sigut The Artelier amb la col·lecció ‘Avant’, on la dissenyadora ens explica la història de la seva vida a través de teixits de tul i d’organdí que transmeten aquesta transparència personal. Trobem peces com abrics ‘oversize’, que busquen transmetre les abraçades. També podem trobar ‘looks’ que representen el duel o els casaments.

Avec Studio

Avec Studio ha presentat una col·lecció que busca transmetre un esperit ple d’energia a través d’una paleta de tons inspirats en un oasi. Una barreja de textures que busca aportar un toc de sofisticació a peces d’inspiració boho. Els vestits són els protagonistes que destaquen per la seva fluïdesa i volum. S’han vist mànigues inflades, escots asimètrics i espatlles al descobert. També hem pogut veure els conjunts de dues peces que inspiren sofisticació i delicadesa.

Is Coming

Is Coming ha presentat la seva col·lecció ‘Nostàlgia del Nord’, que evoca el fred, els erms, un cafè calent al costat d’un foc acollidor... Un nord influït per Escòcia, amb tartanes, Harris, pana i llanes de tota la vida, amb un joc de contrastos entre vestits de sastre masculins combinats amb peces que afegeixen feminitat. També s’han vist viscoses fluides, jacquards, setins i estampats grans i petits que combinen amb les fantasies de llana. El punt, característic de la marca, s’ha presentat ple de colors profunds amb detalls de lúrex llisos que combinen amb tot.

Antonio Marcial

El dissenyador Antonio Marcial ha presentat la col·lecció ‘Strangers and rogues’, on el dissenyador explora els sentiments de pertinença i la recerca de la mateixa identitat en una societat homogènia i hegemònica a través de les subcultures i els col·lectius minoritaris i la intenció o necessitat de rebel·lia contra cànons els establerts i opressors. Per a aquesta col·lecció, la figura personal d’artistes com Basquiat o el llenguatge com a eina artística pictòrica són una font d’inspiració.

Simorra

La marca Simorra ha tancat la 29a edició de 080 Barcelona Fashion amb la col·lecció ‘The meaning of paper’. La proposta neix de la necessitat de començar de nou, de començar una pàgina en blanc a través de l’exploració de dos universos oposats: la realitat i la fantasia. En aquesta ocasió, Simorra ens trasllada a un univers imaginari en què s’uneixen tradició i modernitat.