Segona jornada de la programació de les emissions dels ‘Fashion Show Films’ de la 29a edició de la <strong>080 Barcelona Fashion</strong>. Les propostes que s’han vist aquest dijous, 7 d’abril, han sigut les col·leccions de Txell Miras, Eñaut, Yolancris, Victor von Schwarz, Lebor Gabala, Tíscar Espadas i Lola Casademunt by Maite, amb unes pel·lícules que es van gravar fa unes setmanes, al març, a l’excepcional Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba), un espai de referència dedicat a l’exposició d’art i cultura contemporània.

Txell Miras

A les 19.00 hores, ha arrencat la segona jornada dels ‘Fashion Show Films’, amb la proposta de la dissenyadora catalana <strong>Txell Miras</strong>, ‘Identitat’, una invitació a descobrir qui hi ha rere les seves creacions. Aquest viatge introspectiu comença pels models que donen vida a la col·lecció (qui són, d’on venen i què pensen), i segueix amb l’ADN inspiratiu de la marca mitjançant referències a artistes com Ron Mueck, Joseph Kosuth, Christian Boltanski i Ana Mendieta. El resultat és una col·lecció en blanc i negre, formada per peces que permeten la multiposició a partir de claudàtors, que simbolitzen el canvi continu de la identitat, i transparències que emulen l’interior de les persones.

Eñaut

Eñaut torna a la passarel·la catalana coincidint amb el 20è aniversari de la catàstrofe mediambiental causada pel ‘Prestige’, que va vessar al mar més de 21.000 tones de petroli. Aquest ha sigut el tema principal de la seva col·lecció. A través del blanc i negre i el vermell, el dissenyador basc fa una crítica a l’ús abusiu del petroli i les seves conseqüències sobre la flora i la fauna marina. Fidel al seu estil minimalista, presenta un conjunt de peces majestuoses en què destaquen l’asimetria, les transparències i els volums. La delicadesa de les formes i els teixits contrasta amb la brutícia i la foscor de la pintura negra, que taca la puresa de les confeccions i el cos dels models.

Yolancris

Yolancris ha presentat una col·lecció d’artesania que s’inspira en el diàleg que s’estableix entre el teixit i un taller d’alta costura. Amb el vellut i la pell com a protagonistes i el color negre com a motiu principal, la col·lecció està formada per abrics, vestits i, sobretot, dues peces: bruses i faldilles (o pantalons). Amb la roba com a directriu, Yolancris ha fet una mostra de control tècnic a través de vestits monocolor i brodats de fil daurat amb incrustacions de puntes franceses i macramé que amaguen pinzellades d’estil ‘sixties’.

Victor von Schwarz

‘La Tríada’ és el títol de la nova col·lecció de Victor von Schwarz, que s’inspira en les màfies asiàtiques dels anys 80 i 90, que tenien el centre d’operacions en ciutats com Taipei. La col·lecció té dues siluetes molt marcades i diferents entre si. D’una banda, es presenta una silueta molt femenina, amb volums i jocs de drapejats i transparències amb obertures que deixen entreveure zones de pell. La segona, tanmateix, és molt més quadrada i presenta variacions de la jaqueta sastre clàssica. Però els factors comuns de ‘La Tríada’ són els tons pastel que s’utilitzen en diferents teixits de fantasia com el tul, acompanyats de brillants, lluentons i estampats amb motius platejats, vichy i fins i tot un ‘print’ especial d’armes típiques que feien servir els mafiosos de les zones asiàtiques.

Lebor Gabala

Lebor Gabala ha presentat ‘Aurora’, una col·lecció que neix després d’un viatge a Noruega i amb l’aurora boreal com a eix central. La llum i els seus emocionants colors tenyeixen les peces d’una col·lecció formada, principalment, per càrdigan, jerseis i pantalons de llana merino barrejada amb seda i abrics de llana i alpaca amb jacquard de quadros, pota de gall i fantasia. També han sigut protagonistes una sèrie de jerseis llisos amb petites trenes 100% de llana amb un tall bàsic i en clau ‘crop’ que aporten una alternativa molt versàtil. Una col·lecció que també homenatja el significat del nom propi femení Aurora, que fa referència al trenc d’alba i augura bellesa i llum.

Tíscar Espadas

Tíscar Espadas ha presentat la seva col·lecció ‘Capítol obert’, que aposta per una presentació onírica basada en els herois, personatges entre divins i humans, éssers irrepetibles i models en què projectar-nos. Tíscar Espadas converteix els homes mundans en éssers mítics, atemporals i fora de la quotidianitat, herois d’un altre món, el de la creativitat convertida en roba carnal i humana. Presenta una combinació de contrastos entre el terreny ancestral i el contemporani, l’atemporalitat i deixar volar la imaginació.

Lola Casademunt by Maite

Lola Casademunt by MaiteLa jornada es va tancar amb Lola Casademunt by Maite amb la seva col·lecció ‘Aspen Glam’, que ens ha transportat a les elegants tardes d’Après-Ski que tenen lloc durant l’hivern a les zones d’esquí. La col·lecció combina a la perfecció el glamur amb el comfort i té com a segell d’identitat l’‘animal print’ i el logo de la marca. ‘Aspen Glam’ abandona els cims nevats per combatre el fred de les ciutats amb personalitat i estil a través de peces tècniques (com abrics embuatats, granotes, pantalons, armilles i jerseis amb cert aire retro) sortides de l’univers de l’esquí i la muntanya, però portades a les ciutats més cosmopolites gràcies a l’ús de teixits lleugers com el setí, combinats amb el punt i els lluentons.