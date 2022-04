L’actriu Natalia Sánchez, arxiconeguda per interpretar Teté a ‘Los Serrano’, ha concedit una entrevista en la qual no ha sigut notícia el que ha dit, sinó com ho ha dit: en un perfecte català que ha sorprès els presents. I a les xarxes socials.

L’actriu madrilenya torna a la interpretació amb ‘Los herederos de la tierra’, la nova ficció espanyola que es veurà a Netflix. Per promocionar la sèrie, Sánchez va visitar aquest dimarts el programa ‘Punts de vista’ de La 2 d’RTVE, on va concedir la seva primera entrevista en català. «Superemocionada» «És la meva primera entrevista a televisió en català i estic superemocionada», va reconèixer l’actriu. Es va espavilar tan bé que fins i tot la presentadora de l’espai, Tània Sarrias, la va felicitar pel seu bon accent i pronunciació. «Natalia, hem de dir-ho, el teu català és impressionant», va afirmar. ‘Los herederos de la tierra’, seqüela de ‘La catedral del mar’ s’estrena a Netflix el pròxim 15 d’abril i Sánchez va aprofitar l’ocasió per explicar alguna anècdota entre bambolines i alguns detalls de la nova sèrie de Netflix. Tot en un català que ha après perquè viu a Barcelona amb la seva família. Sánchez manté una relació amb el també actor català Marc Clotet des del 2014, quan es van conèixer gravant l’obra de teatre ‘Amantes’ i tots dos són pares d’una nena i un nen. Vegi un fragment de Natalia Sánchez en la seva primera entrevista en català. 📺 La primera entrevista de @NataSanchezMol en català!!! 😍 L'actriu participa en la nova sèrie de @NetflixES 'Los herederos de la tierra'.



