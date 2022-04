Déu els cria i ells s’ajunten... o una cosa semblant. Això és el que han fet els fills de dues de les famílies amb més recursos econòmics, i mediàtics en un dels casos, del món de les ‘celebrities’.

Brooklyn Bechham, fill de l’exfutbolista David Beckman i Victoria Beckman, excantant i empresària, i Nicola Peltz, filla d’una molt milionària família nord-americana, s’han compromès i ja tenen plans de casament.

La relació ja s’ha fet oficial després, pel que sembla, de la benedicció de Victoria Beckham, molt gelosa de les companyies femenines del seu cada vegada més popular fill de 21 anys. L’ex Spice Girl considera que la seva futura jove és una noia guapa, rica, ben educada, ambiciosa, treballadora i molt respectuosa. La candidata ideal per al seu fill, en definitiva.

No tan entusiasmat estava el pare del noi, ja que pel que sembla David Beckham considerava que Brooklyn és massa jove per a un compromís tan gran, però al final no ha pogut fer altra cosa que afegir-se a l’alegria general i felicitar la parella. «Ara que comencen un emocionant viatge junts, estem molt feliços per vosaltres», escrivia a Instagram.

Deu mesos de relació

La veritat és que durant el festeig de 10 mesos la parella ja ha compartit moments familiars amb el clan Beckham, com un viatge per anar a esquiar, l’assistència a un partit de futbol, des de la llotja VIP per descomptat, de l’Inter Miami CF, club propietat de David, i la multitudinària festa de celebració dels 21 anys de Brooklyn, on la seva nòvia va compartir protagonisme i ball amb la seva sogra. Sembla que per alguns famosos les restriccions obligades per la pandèmia no els afecten.

L’idil·li entre el model i fotògraf que havia de ser futbolista i la incipient actriu va començar a la festa de Halloween que l’actor Leonardo di Caprio va organitzar l’any passat. Segons algunes fonts, Brooklyn acabava de trencar la seva relació amb la model Hanna Cross, tot i que d’altres adjudicaven al galant britànic una incipient relació amb la germana de Kate Moss. Els rumors de l’aparellament es van veure confirmats quan Brooklyn i Nicola van ser fotografiats a l’aeroport de Nova York en una actitud una mica més que fraternal.

Casament sense data

Deu anys després d’aquell moment, la parella ha decidit fer un pas més en la seva relació i passar per l’altar, en una cerimònia sobre la qual es desconeix de moment la data i el lloc.

Coneguda per la seva participació en films com ‘Transformers: la era de la extinción’ o ’The Last Airbender’, i pel seu paper en la sèrie ‘Bates Motel’, Nicola Peltz és filla de l’empresari Nelson Peltz, examo de la marca de begudes Snapple, i de l’exmodel Claudia Heffner. Es calcula que el patrimoni del matrimoni és d’uns 1.500 milions d’euros, gestionats per diversos fons d’inversió.

I tot i que últimament els negocis en el món de la moda empresos per Victoria no han anat tan bé com la dissenyadora voldria, alguns mitjans britànics asseguren que el matrimoni Beckham té una fortuna de 350 milions d’euros i un patrimoni valorat en uns 900 milions d’euros.