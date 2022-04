Diversos testimonis han involucrat Melendi en un nou escàndol. Segons ha declarat un testimoni al programa 'Socialité', el cantant asturià ha provocat un vergonyós espectacle en un hotel de Barcelona junt amb el seu equip després de tornar d'un concert.

«En va sortir perjudicat»

Com ha explicat el testimoni, l'asturià va muntar una festa a l'hotel que «se li'n va anar de les mans». Segons aquest relat al programa de Mediaset, Melendi va molestar la resta de clients de l'hotel amb crits, cops i música. D'acord amb aquesta versió, el cantant va deixar la nevera de l'habitació on s'allotjava completament buida: «En va sortir molt perjudicat» i «la gent no podia dormir, estaven tots al·lucinant».

Entrevista cancel·lada

Després d'una nit de farra, sembla que Melendi va haver de cancel·lar l'entrevista que tenia programada per l'endemà: «No estaria en condicions d'assistir enlloc, s'ho va passar massa bé la nit anterior», ha sentenciat el testimoni.