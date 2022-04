L’actriu francesa Nathalie Delon, exdona del també actor Alain Delon i coneguda pel seu rol a ‘Le Samouraï’ amb el seu llavors marit, ha mort als 79 anys.

El seu fill Anthony va indicar a la premsa francesa que l’artista havia mort aquest dijous a París, d’un càncer «fulgurant» i envoltada pels seus.

«Descansa en pau», va dir el també intèrpret a Instagram, on va acompanyar el seu missatge amb una foto abraçat a la seva mare, segons informa Efe.

Nathalie Delon, el nom real de la qual era Francine Canovas, va néixer l’agost de l’any 1941 a la ciutat marroquina d’Oujda, que llavors era protectorat francès. La seva mare era de Melilla i la seva infància va estar marcada per l’absència del seu pare, que va abandonar la llar familiar mesos després del seu naixement.

La jove va posar rumb a França als 20 anys després de deixar el seu primer marit, amb qui va tenir la seva primera filla, Nathalie.

Va conèixer Alain Delon el 1962 per casualitat en una discoteca de París, quan la fama de l’actor estava en ple auge i ell estava compromès amb la també actriu Romy Schneider, que ja era una estrella gràcies a l’èxit de ‘Sissí’.

L’etern galant del cine francès va acabar deixant Schneider per carta per anar-se’n amb Nathalie i el 1964 va néixer als Estats Units el seu únic fill en comú, Anthony.

La parella es va divorciar el 1969, però va mantenir una relació pròxima des d’aleshores. L’11 de gener passat, el seu fill va publicar també a Instagram una foto de tots dos acompanyada del missatge «amor infrangible».

La trajectòria cinematogràfica de Nathalie va estar impulsada per Delon, amb qui va compartir pantalla a ‘Le Samouraï’ (1967), un èxit de públic firmat per Jean-Pierre Melville.

La ruptura de la parella no li va fer abandonar l’ofici i a part de prosseguir com a actriu, amb títols com ‘Barbe Bleue’ o ‘La leçon particulier’, va dirigir dues pel·lícules: ‘Ils appellent ça un accident’ (1982) i ‘Sweet Lies’ (1986).