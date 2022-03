Aquest 2022, el Ramadà comença el dissabte 2 d'abril i s'allargarà fins al dissabte 2 de maig. Aquesta celebració és un període de dejuni entre la comunitat musulmana que suposa un temps de recolliment, d'acostament al seu Déu i de purificació de l'ànima per mitjà de l'autodisciplina i l'autosacrifi.

Durant els dies que dura el Ramadà, els musulmans tenen prohibit prendre aliments, líquids, fumar o mantenir relacions sexuals des de la sortida del sol fins a la posta. Aquest any, la seva durada és de 30 dies i serà un dels dejunis més llargs de les últimes dècades ja que coincideix amb un moment de l'any en què la posta del sol té lloc més tard. En aquesta ocasió, els musulmans poden arribar a estar fins a més de 15 hores d'abstinència total quan l'habitual és estar unes vuit hores, si cau a l'hivern.

La data del Ramadà

El Ramadà se celebra durant el novè mes lunar i comença amb l'aparició de la lluna en fase creixent l'últim dia de Sha'ban (vuitè mes en el calendari lunar islàmic). La seva durada oscil·la entre 29 i 30 dies i, tenint en compte que el calendari islàmic es basa en el cicle lunar, el mes sagrat del Ramadà rota aproximadament deu dies cada any i per això varia la data de clebració. Segons la tradició, es commemora la revelació dels primers versos del Corà per part d'Alà a Mahoma.

Com es fa

Abans de començar el dejuni ('sawm'), milers de milions de musulmans repartits per tot el món es lleven per prendre el 'suhoor', un àpat basat en llet, dàtils, sucs i te que precedeix el 'fajr', la primera de les cinc oracions del dia. Un cop es pon el sol es procedeix al 'maghrib' (quarta oració) que posa punt final al dejuni d'aquell dia. El més habitual és ingerir uns dàtils i una mica de llet quan s'acaba l'oració per, així, preparar l'organisme per al sopar, que acostuma a consta d'una sopa ('harira') amb lleguns, carn de pollastre, vaca o xai, dàtil, espècies i pa àrab.

Les oracions del Ramadà

Durant el Ramadà, hi ha cinc oracions que ha de realitzar la persona en diferents moments del dia:

'Fajr', també coneguda com l'oració de l'alba

'Dhuh', que es realitza al migdia

'Asr', durant la tarda

'Maghrib', coneguda com l'oració de la posta de sol

'Isha' o oració de la nit