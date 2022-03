Jada Pinkett-Smith ha trencat el seu silenci després de l’incident de la bufetada que va eclipsar els Oscars 2022, quan el seu marit, l’actor Will Smith, li va clavar un mastegot al còmic Chris Rock enmig de la gala per haver fet una broma sobre l’alopècia de la seva dona. Dos dies després de la gran polèmica, l’actriu i presentadora del seu programa d’entrevistes ha deixat caure a Instagram un breu missatge: «És temps de guarir i estic preparada per a fer-ho». D’aquesta manera, pel que sembla, ha volgut concloure la controvèrsia sobre el seu marit, que es va disculpar amb el còmic Rock després que l’Acadèmia obrís una investigació sobre el que va passar.

«Els acudits sobre mi són part de la feina, però un acudit sobre la condició mèdica de Jada va ser molt difícil de suportar i vaig reaccionar de manera emocional», va confessar l’actor. I és que Jada pateix des de fa temps alopècia areata, una malaltia autoimmune que provoca la caiguda del cabell.

«No soc el meu cabell»

No obstant, fa una setmana mostrava a TikTok l’orgull que sentia de la seva «corona». El vídeo, subtitulat ‘Crown Act. Sent-te orgullosa de la teva corona. #iamnotmyhair #hairjourney’, ha sigut esborrat.

Però, com recull la revista ‘People’, en la gravació Jada deia: «Com a dona negra he hagut de lidiar amb el meu cabell a Hollywood. En l’època en la qual vaig créixer s’havia de portar el cabell a l’estil més europeu possible i això va ser tot un repte, perquè m’agradava el meu cabell salvatge i arrissat», afirma la dona de Will Smith i mare del raper i model Jaden Smith, de 23 anys, i de la polifacètica cantant i model Willow Smith, tota una princesa ‘cool’ de la generació Z amb només 21 anys.

«Avui em sento lliure»

Després, l’actriu continua dient: «Però ningú volia això, així que sempre em vaig haver de fer pentinats que no em semblaven naturals [...] Quan posava per a alguna portada, em deien: ‘No, volem el teu cabell llis’, i jo pensava: ‘D’acord, genial, però això no és realment el que m’agrada per al meu cabell [...]. Vaig haver d’aprendre a tenir el valor de dir: ‘No, no faré això’», assegura.

Al final conclou, empoderada i orgullosa: «Per això avui em sento lliure. M’importa una merda el que la gent pensi de la meva calvície. Perquè, ¿sabeu què? M’encanta».

Aquest vídeo, que havia passat desapercebut fa uns dies, s’ha viralitzat després de la polèmica dels Oscars.