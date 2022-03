Diuen que la sort no es troba, es busca, i ja és ben veritat. Ho demostren històries com l’Adrià Buxeda, un figuerenc que, amb tan sols 26 anys, ha aconseguit el seu somni: ser realitzador. Però, quin és l’origen de tot plegat?

Quan l’Adrià Buxeda era petit i encara anava a l’institut, als migdies, a la cadena Cuatro, feien un programa que es deia Tonterias las justas. «A cada capítol hi havia un moment que enfocaven el control de realització, i veies el noi que punxava les càmeres, i jo sempre deia: ‘això m’agrada molt’. Però es va quedar allà». En aquell moment només tenia 16 anys, i per estudiar realització havia d’anar a Barcelona. «No podia anar-hi. Llavors, amb la meva mare vam decidir que faria alguna cosa relacionada amb el tema, que en aquest cas va ser un grau mitjà de telecomunicacions, amb la intenció de després estudiar realització».

Però com que la vida dona moltes voltes, l’Adrià Buxeda, després, va acabar estudiant robòtica industrial, però no li va agradar. «Ho vaig deixar a mitges. Jo tenia, i tinc, un grup de música, Banda Neon, i jo els portava la producció. I jo li vaig dir a la meva mare: vull fer producció audiovisual i d’espectacles, perquè crec que amb el grup hi ha futur».

I dit i fet, i aquí va ser quan el destí va tornar a fer de les seves, i van tornar vells –i bells– records. «En aquests estudis hi havia una assignatura que era realització de plató. I en aquell moment, vaig tornar a agafar el cuquet d’una cosa que ja tenia a la ment fa uns quants anys, però que havia quedat perdut en l’abisme. Va ser com tancar un cercle». I a través d’un camí ple de casualitats, i amb una formació autodidàctica, l’Adrià Buxeda ja podia dir oficialment que era realitzador.

I ara tocava treballar. «Tot va anar rodat. Un col·lega que organitzava una entrega de premis em va dir ‘ostres, Adrià, tu fas realitzacions, podries fer la de l’acte?’, i així va ser». I després van venir molts més projectes, entre els quals destaca la realització del concert d’Oques Grasses al Festival Portaferrada.

I la demanda va anar creixent i creixent, fins que un dia, de cop, va venir una nova sorpresa: «De sobte em truquen i em diuen: hem vist el teu perfil per LinkedIn i ens encaixes amb el perfil que estem buscant. Em van fer una entrevista, i vaig entrar a Blackfish Studio i 16Nou, que és on treballo ara. En una hora vaig passar de no tenir res, a tenir-ho tot».

Però la vida encara li tenia guardats més regals a l’Adrià Buxeda... Us imagineu portar dues setmanes treballant en una empresa i sortir en un streaming d’Ibai Llanos? «En Gerard Piqué i l’Ibai van organitzar la Balloon World Cup, i la productora realitzadora va buscar un equip audiovisual, i ens van contractar. Necessitaven una persona que fes les repeticions, com al futbol. Però com que la part de les repeticions estava coberta, em van dir: ‘seràs el noi VAR’. Va ser arribar a PortAventura, on es feia l’esdeveniment, i em van donar la notícia que sortiria a càmera, i molta estona». La vida no deixa de sorprendre... «Famós no em vaig fer, però molta gent que em coneix va quedar sorpresa, i em deien: ‘ets tu el que surts a l’streaming de l’Ibai?’».

El dia d’avui, sempre que hi ha un esdeveniment, Ibai Llanos encara aposta per l’equip d’Adrià Buxeda per les realitzacions. És el resultat de la feina ben feta. Potser és per això que sempre té projectes.

Quan la passió és el motor de funcionament d’una vida, la satisfacció és qui mana. I és que, com diu l’Adrià Buxeda: «Quan la teva feina és el teu somni, la sensació és brutal. Crec que és un sentiment que tothom hauria de viure».