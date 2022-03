Molts no s’animen a començar amb el seu hort urbà per impacients, perquè el temps d’espera pot ser lent comparat amb el frenètic ritme de la ciutat. Però no hi hagi excuses, tots podem tenir un hortet a casa, per petit que sigui, en alguna part de la casa. I és que hi ha certes plantes que creixen de pressa, són fàcils de conrear i requereixen poques cures. Veiem quines són les plantes que creixen més ràpid per tenir-les a casa.

1. Rave. La podem collir en 45 dies aproximadament. 2. Cibulet. Estarà a punt en 30 dies, i podem anar tallant-lo quan el necessitem. 3. Enciam. En podem destacar les seves propietats nutricionals meravelloses, i és bastant simple de conrear, i està a punt per menjar en 30 dies. 4. Pastanaga. El seu cultiu dura entre 30 i 80 dies. La terra ha de ser acompanyada de molt d’abonament i restes de cafè. 5. Espinacs. Es poden conrear gairebé durant tot l’any. Es recullen entre els 30 i els 45 dies. 6. Col. Aguanta el fred, i estan per a menjar entre 50 i 65 dies. 7. Tirabec. Són un tipus de mongeta, més fina, i estan llestes per a recollir entre 40 i 65 dies. 9. Nap. Es pot recollir en 40 dies i no requereix gaires cures. 10. Cogombre. Entre els 50 a 70 dies després del seu cultiu es pot recollir. És una planta que requereix reg diari, sobretot en l’etapa de fructificació. 11. Carabassa. Creix de pressa i en 70 dies podem tallar els fruits. Un hort urbà és un espai cobert o no dedicat al cultiu d’hortalisses, verdures i plantes aromàtiques. Saber l’origen del que consumim, voler menjar més sa i cuidar el medi ambient són les raons principals per les quals moltes persones decideixen construir el seu propi hort a casa. Aquesta pràctica ha crescut d’una forma exponencial en les últimes dècades perquè ha augmentat la conscienciació sobre la protecció del planeta, i encara més l’últim any, a causa del confinament per la pandèmia. Els avantatges que comporta tenir un hort a casa són entre altres: - És un excel·lent antiestrès, perquè suposa una activitat relaxant i divertida, que a més, pot realitzar tothom independentment de la seva edat. - Es consumeix més saludable. - Es redueixen el nombre d’intermediaris, per la qual cosa suposa un estalvi significatiu en la compra de verdures i hortalisses. - Permet un control de la sembra durant tot el procés. - És una forma ideal d’ensenyar i educar als teus fills a comprendre i respectar la naturalesa. Amb el, aprendran tot el cicle de creixement dels aliments i a més afermaran valors com el d’assumir responsabilitats. - Passéssiu temps de qualitat en família. - S’obtenen productes frescos, sense pesticides ni productes químics. - Elimines el plàstic amb el qual emboliquen la fruita i la verdura quan la compres. - Es realitza exercici físic. - Augmenta el consum de producte de temporada, per la qual cosa el seu sabor també és més saborós. - Es pot construir en gairebé qualsevol espai, no fa falta tenir grans terrenys, es pot realitzar en qualsevol terrassa o fins i tot balcó, per petit que sigui. No obstant això, com en tot també hi ha alguns desavantatges que has de valorar abans de decidir-te per instal·lar un. - Requereixen molta dedicació, tant en el moment de la sembra, reg, compte, abonament, etc. - Perquè del rendiment esperat cal tenir pràctica, per la qual cosa al principi pot costar una mica. - Cal evitar la contaminació de metalls pesants que emeten els cotxes, entre altres, sobretot si aquests horts es fan en les grans ciutats.