Era el 2014. Aquell any, amb molta il·lusió, vam agafar la Fes-te Bruixa amb ganes de fer-la créixer. Després, moltes hores de dedicació. Sabíem que es podia fer gran i creiem que ho he fet. Fins al 2021. La Fira Bruixa va créixer any rere any, va créixer amb activitats i amb gent. Música, activitats infantils, màgia, teatre, focs, fira esotèrica i de productes naturals, xerrades i demostracions de fabricació d’ungüents... Amb un dia no en fèiem prou i vam passar a dos. Ens queda el record d’aquell ambient als carrers, dies de festa, d’il·lusions i aprenentatges. El record de dues fires confinades per la pandèmia i traslladades a les xarxes socials.

Part important de l’èxit rau en el fet d’haver aconseguit la implicació de molta gent del poble, de totes les edats, que han agafat i sentit aquesta Festa com a seva. Cadascú amb les seves possibilitats i molta empenta han posat el seu gra de sorra per fer-la gran. Gran agraïment a tothom que ens hi ha acompanyat. Hem posat Llers al mapa de les activitats festives i culturals a la comarca i a les terres gironines. Amb el cicle Música al Castell de Llers, concerts de música clàssica i teatre s’ha potenciat l’ús del castell com a espai cultural. També com a escenari ideal per acollir una revetlla embruixada de Sant Joan. Després d’una etapa molt gratificant, enriquidora i convençudes de la feina ben feta, creiem que és el moment de retornar el testimoni a l’Ajuntament de Llers. Deixem la Fes-te Bruixa amb una mica de peneta, però amb la certesa que la Fes-te Bruixa, la Fira de la Bruixa de Llers, continuarà molts i molts anys.