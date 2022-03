Als quatre mesos d’anunciar la seva separació, Almudena Cid i Christian Gálvez han firmat l’acord de divorci i han repartit els seus béns per concloure així els lligams legals i començar un nou capítol en les seves vides.

Segons han confirmat alguns mitjans i el programa ‘Madrid Directo Flash’ de Telemadrid, l’exmatrimoni ha firmat el divorci aquesta setmana i, al casar-se en règim de separació de béns, han hagut de repartir-se les propietats que van adquirir al llarg dels seus 11 anys de matrimoni.

L’exgimnasta s’ha quedat amb un ‘loft’ el preu del qual se situa al voltant dels 225.000 euros, un cotxe, una furgoneta i dues places de garatge, mentre que la llar conjugal en la qual ha viscut la parella fins a la seva separació se la queda el madrileny.

Fa uns dies, Almudena Cid es va acostar amb els seus pares a la seva antiga vivenda per recollir les seves pertinences i portar-les al seu nou apartament. No obstant, es van trobar amb la sorpresa que Gálvez ho va gravar tot per a, segons va assenyalar el periodista Saúl Ortiz al diari ‘20 Minutos’, «evitar nous conflictes».