Malgrat els periòdics rumors de crisi, la parella formada per la cantant Shakira i el futbolista Gerard Piqué és una de les més sòlides del panorama del cor des que es van conèixer. No en va fa una dotzena d’anys que estan junts, des que es van enamorar gravant el vídeo promocional del ‘Waka-waka’, la cançó oficial de l’artista colombiana per al Mundial de Sud-àfrica del 2010.

