Nascuda a Girona el 1962, Mari Ripoll Solé és al capdavant de la botiga Puig Giralt al costat del seu marit Ricard Arbossé Puig. L'establiment s'ha distingit des de sempre per renovar amb enginy uns aparadors que acumulen molts premis.

«L’aparador és la carta de presentació d’una botiga», diu amb convenciment Mari Ripoll mentre parlem amb ella dins dels magatzems Puig Giralt de la pujada del Castell de Figueres. Ella i el seu marit, Ricard Arbossé Puig, representen la quarta generació d’una nissaga familiar de comerciants que es remunta a finals del segle XIX, quan va arrencar el negoci entre Albons i Cassà de la Selva. Són pares de la Judit i la Laia.

Aquests darrers anys, la botiga de Puig Giralt ha estat reconeguda amb nombrosos premis per l’atractiu i l’enginy demostrat en els seus aparadors. «I no en tenim pocs. En total, si comptem tota la façana, en tenim dotze, i procurem que siguin tots diferents amb les novetats del moment o de temporada», explica Mari Ripoll.

Aquests premis també ho són a la constància de voler ser sempre presents a la vida associativa de la ciutat. Tant Mari com Ricard consideren que «hem de fer Figueres entre tots i el nostre granet de sorra és tenir els aparadors ben arreglats i que siguin atractius. Els premis sempre són benvinguts, però allò que realment ens agrada és participar».

La Mostra del Vi, els diferents festivals lúdics, concursos d’aparadors com els organitzats per Nadal entre l’Ajuntament i aquest Setmanari, són sempre una «bona excusa per pensar i crear un aparador suggerent», diu Mari Ripoll.

Va néixer a Girona el 1962. El seu pare, Jaume Ripoll Rodríguez, treballava com a muntador de televisors a l’Optimus. La mare, Rosa Solé Clarà, era planxadora a la Tintoreria el Sol. Durant un temps van regentar un restaurant a Santa Pelaia, on ella i la seva germana Nuri ajudaven els pares.

«En acabar l’escola, vaig començar a treballar a diverses botigues de Girona fins que vaig anar a parar a la de can Puig Giralt. Vaig començar l’endemà de la primera Diada recuperada, la de l’onze de setembre de 1977...». Tenia tot just quinze anys. Per a ella «aquella botiga va ser una font d’aprenentatge constant de com funcionava el comerç i com calia atendre els clients». Allà va conèixer Ricard i allà va tenir sota la seva responsabilitat el primer aparador. «Era petit i estava destinat a les corbates. Les havia de treure i posar cada dia. Amb el temps, la meva sogra i la meva cunyada em van anar ensenyant a fer altres coses».

Però l’enginy dels aparadors de Puig Giralt no són només fruit de l’ofici, també hi ha curiositat i motivació. «M’agrada molt la fotografia i, des de sempre, en qualsevol viatge, faig fotos de coses que veig i m’agraden. Després les utilitzo com a base. Abans, sense internet, també mirava molts llibres i revistes, i ara, amb les xarxes, d’inspiració no en falta i tens tot el món al teu abast sense moure’t de casa», relata.

Els treballs manuals també són un dels seus forts. Un dels aparadors que més recorden Mari i Ricard va ser nadalenc: «Vam fer un pessebre amb mantes a mida natural, ens va dur molta feina, però el resultat final va ser sensacional». Estar davant de la Torre Galatea també té al·licients, com ara els muntatges dalinians que, fins i tot, han format part de l’itinerari de les visites guiades del Nadalí.

Mari Ripoll està convençuda que «un bon aparador ha de ser original encara que t’hagis inspirat en altres propostes. I ha de fer que la gent el miri. M’he trobat amb gent que passa per aquí cada dia sense dir res i que, de cop, entra o et saluda perquè un aparador l’hi ha agradat».

L’esperit de can Puig Giralt és ben viu i Mari i Ricard ja comencen a deixar anar espurnes de la seva llarga experiència a la cinquena generació que ve tot darrere, representada per la seva filla Judit, graduada en ADE i que ja treballa a la botiga.