En el volàtil món de la xarxes socials en el qual l’afecte, l’admiració, l’amor i el desamor es compta per ‘loveos’, ‘likes’, ‘followers’, ‘unfollow’ i’ haters’, no hi ha més mostra de desafecte i ruptura definitiva que a un el deixin de seguir a la xarxa. I és que ja ho diu el bolero de Julio Jaramillo «‘Ay odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido’».

Una cosa així els ha passat a Rosalía Vila Tobella i Antón Álvarez Alfaro, o el que és el mateix, Rosalía i C. Tangana, ara conegut com el Madrileny, que han deixat de seguir-se a Instagram. O més concretament ha sigut Rosalía la que ha decidit deixar de seguir la vida del seu ex a la xarxa.

Es pot recordar que la catalana de 27 anys i el madrileny de 30 van compartir vida personal i professional. El raper és autor o coautor de vuit de les onze cançons del disc de Rosalía ‘El mal querer’ del 2016 a maig del 2018, quan una de les parelles més emergents del panorama musical va decidir posar fi a la seva relació, amb confirmació pública al programa ‘El hormiguero’ d’ella i amb missatges encriptats en algunes de les seves cançons posteriors d’ell.

Declaracions a ‘RockdeLuxe’

Ara, al ‘Se nos rompió el amor’ del 2018 s’ha unit en aquest 2020 l’‘Ojalá no te hubiera conocido nunca’, i és que, pel que sembla, el desacord definitiu en l’ex musical parella s’ha produït arran d’unes declaracions de l’artista madrileny a la revista ‘RockdeLuxe’, elegit personatge de l’any per la publicació musical, en què posa en dubte l’actual influència de la cantant catalana i deixa entreveure que la seva figura artística està sobrevalorada per la crítica i el públic.

«L’obsessió amb Rosalía és tanta... Entre la salsa rosa, la presència que ella té i l’impacte que ha tingut i tot això. Citar Rosalía com a referència ara mateix és avorridíssim, és com dir que m’agrada la Coca-Cola. Molava fa quatre anys quan no la coneixia ningú, allà sí», sentencia C. Tangana sobre la projecció professional de la cantant.

«Jo entenc que la gent estigui obsessionada amb Rosalía, ho entenc perfectament perquè a mi m’ha passat, però fa quatre o cinc anys. Ara la gent arriba tard a les coses, en algun moment us passarà. La gent deixarà de veure Rosalía a les taques del gotejat», alliçona finalment el raper madrileny sobre la qualitat artística de la flamenca de Sant Esteve Sesrovires.

Alguns dels fans més viscerals de Rosalía apunten que els èxits de l’artista en els premis Grammy i en els MTV Awards d’aquest any, amb portada a la revista ‘Vogue’ inclosa, no haurien caigut gens bé a l’intèrpret de ‘Tú me dejaste de querer’, a qui acusen de no haver superat encara la ruptura sentimental i professional amb la cantant de ‘Con altura’ i de continuar obsessionat amb ella.