Jennifer López està rodant a Las Palmas de Gran Canaria la superproducció de Netflix ‘The Mother’ i el seu nòvio Ben Affleck ha volat fins allà per estar amb ella, perquè des que han reprès la seva relació 18 anys després de la seva ruptura no poden passar ni un minut separats. Se’ls ha vist passejar per la ciutat, anar de compres, prendre un cafè com dos enamorats... i també asseure’s en un banc per parlar de l’humà i el diví.

Precisament aquest moment retratat per les càmeres a la plaça de les Ranas, a la zona de Vegueta, ha donat peu a bromes a les xarxes socials. Alguns usuaris han explicat les seves experiències en aquest mateix banc, que, casualment, queda molt a prop del’hotel Santa Catalina, on s’allotja l’actriu i coproductora de la pel·lícula en la qual fa d’assassina a sou amb una difícil missió, salvar la vida de la seva filla, i en la qual comparteix protagonisme amb l’actor Joseph Fiennes i amb el mexicà Gael García Bernal. «Em sembla molt maco veure Ben Affleck i Jennifer López recuperar el seu amor al mateix banc on vaig vomitar la nit de Reis de 2014, 2017 i 2018», ha escrit un tuitaire. «En aquest mateix banc vaig perdre la virginitat cap al 2003; és tot un honor que el Benicio Afligido i la Jenny es refreguin allà 15 anys després. Preciós», ha escrit un altre. «Lloc de peregrinació», ha afegit un altre tuitaire. Vet aquí algunes de les bromes: Lugar de peregrinación pic.twitter.com/5UyNQtrVE9 — Martín Alonso (@Martin_AFdez) 17 de marzo de 2022 En ese mismo banco perdí mi virginidad allá por 2003, es todo un honor que Benicio Afligido y la Jenny vayan a restregarse ahí 15 años después. Precioso 😍 — Samu Martín Lorenzo (@KarmaLP) 16 de marzo de 2022 En ese banco, me cagó encima una paloma Mientras esperaba sentado a mi ex, así que muy romántico no fue ese día que digamos. — Sebastián Pulido Casillas (@Se_BasTian90) 17 de marzo de 2022 Inviable posar la nalgada en un banco de las ranas con pantalón blanco Jenni — Grecasio (@flejegrecasio) 15 de marzo de 2022