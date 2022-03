Després d’anys i anys sense poder rodar el film per problemes de permisos i llicències, el director Michael Mann (‘Heat’, ‘L'últim dels mohicans’, ‘Alí’, ‘Collateral’), sembla que finalment ha aconseguit tirar endavant ‘Ferrari’, el biopic sobre Enzo Ferrari, un dels magnats més influents del món de l’automòbil. La filmació està prevista que s’iniciï el maig a Mòdena (Itàlia).

A més de confirmar-se la producció de la pel·lícula, també s’ha revelat el repartiment principal i, sobretot, el nom del protagonista: el nominat a l’Oscar i estrella d’‘Star wars’ Adam Driver interpretarà el pilot i fundador de la luxosa marca automobilística.La producció del film ha passat per moltes fases i en tot aquest vaivé han sonat els noms de Hugh Jackman i Christian Bales per encarnar Enzo Ferrari, popularment conegut entre els seus seguidors com a ‘il Commendatore’, però finalment l’elegit és l’intèrpret nord-americà de 38 anys.

Aquesta feina no és aliena per a Driver: recentment vam poder veure’l a la pell d’un altre famós home de negocis italià, Maurizio Gucci, en una pel·lícula sobre el seu assassinat dirigida per Ridley Scott.

Penélope Cruz i Shailene Woodley també s’han unit a aquest projecte. L’actriu madrilenya interpretarà la dona d’Enzo, Laura Dominica Garello, amb qui es va casar el 1923, mentre que la intèrpret nord-americana donarà vida a Lina Lardi, l’amant del protagonista i mare del fill il·legítim, Piero.

«Tenir aquests artistes meravellosament talentosos, que donen vida a uns personatges únics, en escenaris de Mòdena i l’Emília-Romanya, és una visió complerta», va declarar Mann recentment al portal de notícies ‘Deadline’. El guió de ‘Ferrari’ va a càrrec del mateix Mann i Troy Kennedy Martin (‘The italian job’), que han adaptat la biografia d’«Enzo Ferrari: el hombre y la maquina’, de Brock Yates (1991).

La cinta està ambientada a l’estiu de 1957, quan Enzo Ferrari ja havia deixat enrere l’etapa com a pilot de carreres i estava immers en l’imperi automobilístic. En aquella època s’enfronta a una gran crisi mentre intenta superar la mort del seu fill Alfredino ‘Dino’ Ferrari. Amb l’amenaça de fallida, decideix apostar-ho tot en una única carrera que travessa 1.000 milles a Itàlia, la mítica Mille Miglia.

Durant la seva vida, els automòbils de Ferrari van guanyar més de 4.000 carreres i es van adjudicar 13 campionats mundials. El 14 d’agost de 1988, poc després de rebre un títol honorífic en Física de la Universitat de Mòdena, l’empresari va morir a causa d’una malaltia renal. Com a reconeixement als seus èxits, va ser inclòs al Saló de la Fama de l’Automobilisme Internacional el 1994 i és recordat com un llegendari empresari i corredor d’elit. El seu nom i el seu llegat en la indústria de l’automòbil s’han convertit en llegenda.