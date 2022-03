La ruptura entre el futbolista del Betis Marc Bartra i la periodista Melissa Jiménez continua fent parlar. Han passat més de dos mesos des que es fes pública la seva separació i des d’aleshores cap dels dos s’ha pronunciat al respecte. Tampoc han explicat els motius que van portar el matrimoni a prendre la decisió de prendre camins separats després de vuit anys de relació, cinc dels quals casats, i tres fills en comú. Per això, els fans estan pendent de tot el que Bartra i Jiménez publiquen a les xarxes socials per trobar respostes.

Cada pas que fan, cada història o foto que comparteixen a les xarxes socials són objecte d’escrutini. Ara ho és una història publicada per Bartra a Instagram. S’hi pot llegir «no pots controlar les accions de ningú, la lleialtat ve del cor. ¿És un missatge, o millor dit, un dard per a la seva ex, qui ja ha refet la seva vida sentimental?

Encara que l’exparella guarda silenci, fonts pròximes asseguren que el novembre del 2021 ja vivien per separat i la seva separació va ser una decisió meditada perquè passaven una greu crisi des de mesos enrere. Al gener, després de publicar-se la seva ruptura, van firmar l’acord de separació davant notari.

Jiménez ha anunciat aquesta setmana que tornarà a posar-se davant de les càmeres cobrint el Mundial de Fórmula 1 per a Dazn. Respecte a la seva vida personal, la revista ‘Hola’ va publicar <strong>unes fotos mentre passejava amb Tom Claessen</strong>, el director de l’equip Van Amersfoort Racing per a la Fórmula 3. Sembla que Jiménez no només té el cor ocupat, sinó que a més comparteix la seva afició per les carreres de cotxes amb el seu nou noi.