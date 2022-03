Leonardo DiCaprio ha donat 10 milions de dòlars a les forces armades d'Ucraïna. El guanyador de l'Oscar per 'El renacido' s'ha volgut solidaritzar així amb el país presidit per Volodímir Zelenski. Un gest que té un gran significat personal, ja que l'àvia materna de l'actor era d'origen ucraïnès. Altres estrelles com Mila Kunis o David i Victoria Beckham també han volgut ajudar econòmicament. Més enllà de ser un gest de solidaritat, molt propi de l'intèrpret, qui també ha donat importants sumes de diners per lluitar contra el canvi climàtic o durant els primers moments de la pandèmia de la COVID-19, per DiCaprio ha estat un gest personal. La seva àvia materna, Helene Indenbirken, va néixer a Odessa i va emigrar a Alemanya el 1917, durant la Revolució Russa.

El protagonista de 'Érase una vez en... Hollywood' i 'No mires arriba' tenia un vincle molt pròxim amb la seva àvia, qui sempre li va donar suport en la seva carrera professional. És més, solia acompanyar al seu nét a les premières de diversos dels seus projectes. Indenbirken, el nom de naixement de la qual va ser el d'Elena Estepánova, va morir el 2008, a l'edat de 93 anys. Segons 'Polish News', la donació de DiCaprio va ser anunciada pel Fons Internacional de Visegrado. Per part seva, Mila Kunis i Ashton Kutcher han donat tres milions de dòlars per entregar ajuda humanitària als refugiats. Per Kunis també és una qüestió personal, l'actriu de 'Cisne negro' és d'origen ucraïnès, ja que va néixer a Chernivtsí. L'actriu no ha dubtat a mostrar el seu suport a les xarxes socials al seu país d'origen i els seus conciutadans. «El que està passant a Ucraïna és devastador. No hi ha lloc en aquest món per aquesta mena d'atacs injustos contra la humanitat», va denunciar.

«Sempre m'he considerat nord-americana, una nord-americana orgullosa de ser-ho. Estic molt agraïda per tot el que aquest país ha fet per mi i la meva família. Però avui, més que mai, estic molt orgullosa de ser ucraïnesa», va exclamar. David i Victoria Beckham, a més de donar un milió de dòlars, han impulsat una campanya per crear un fons d'ajuda econòmica per les víctimes de la guerra. Una iniciativa que ha partit del mateix exjugador de futbol, que és ambaixador de bona voluntat d'UNICEF.