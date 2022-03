El Museu de Cera Madame Tussauds a Orlando, Florida, ha presentat una nova nova i millorada figura de cera d’Ariana Grande.

«Estem encantats d’informar que la imatge de cera inclou moltes de les característiques de la marca registrada d’Ariana, inclosos els tatuatges i la característica cua de cavall . L’estàtua llueix un vestit de dues peces adornat amb perles i una jaqueta rosa. Les arracades de diamants i una rèplica de l’anell de compromís completen l’aspecte realista», explica el comunicat de la famosa galeria.

I és que es tracta de la tercera estàtua de cera que té l’estrella del pop. No obstant, els fans no es posen d’acord sobre si la nova creació li fa justícia a la intèrpret de ‘Side to Side’ o no. Hi ha opinions per a tots els gustos.

Mentre un usuari de Twitter ha escrit: «MOLT millor Déu meu, pensava que realment era ella», un altre ha opinat «Sempre la pifien».

La figura més polèmica

La primera estàtua de la cantant, que va arribar al museu Madame Tussauds de Londres el maig del 2019, va desencadenar una gran controvèrsia perquè no era del tot perfecta. La rèplica va lluir el clàssic conjunt de l’artista amb botes fins a les cuixes i una dessuadora ‘over size’, però nombrosos seguidors es van queixar que la figura no s’assemblava a ella i era poc afavoridora.

Després d’una onada de crítiques a les xarxes, l’artista es va prendre amb humor les reaccions dels fans però, alhora, va deixar molt clar que ella era la primera que estava descontenta i que no li havia agradat. «Només voldria parlar...», va ser la resposta d’Ariana Grande al veure la imatge de la nina de cera.

Dos anys després, el maig del 2021, Madame Tussauds Hollywood va presentar una nova estàtua d’Ariana Grande actualitzada que va rebre una resposta molt més acollidora per part dels fans. En aquesta segona estàtua llueix un conjunt de ‘top’ i pantalons de puntes negre amb un collaret a joc.