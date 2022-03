Després de més de sis dècades dalt dels escenaris, Concha Velasco anunciava la seva retirada del món de l’espectacle el setembre del 2021 al teatre de Valladolid, la seva ciutat natal. La notícia sorprenia tothom, i no va ser fins més tard que la intèrpret confirmava que un cert malestar físic i dificultats de mobilitat era el que l’havien portat a prendre la difícil decisió.

Des d’aleshores havia viscut a casa d’un dels seus fills, Paco Martínez Velasco. Ell i el seu germà Manuel feien torns per cuidar la seva mare, però la situació es va tornar més complicada i ella mateixa, en consens amb els seus fills i el seu metge, hauria optat per traslladar-se a una residència de gent gran. «Hem decidit que és el millor per a mi», declarava l’actriu de 82 anys en conversa amb la revista Semana.

Ara viu en una residència privada situada al centre de Madrid, on rep per part de professionals l’atenció mèdica necessària, i diu que se sent feliç i ben cuidada. Per a ella no va ser una decisió fàcil de prendre, però afirma que no se’n penedeix.

Els seus fills també se senten més tranquils d’aquesta manera. «La meva mare ara mateix té la seva intimitat i no depèn dels nostres horaris. Tinc molta tranquil·litat, perquè ara mateix ella prem un botó i pugen set persones a veure què li passa», explica Manuel Martínez Velasco.

Tota la família coincideix que Concha Velasco manté ara una vida més tranquil·la, però amb gran llibertat. Des de la seva retirada, són poques les aparicions públiques que ha fet l’actriu, però aclareix que continua sortint, rebent visites i acudint com a espectadora als teatres. La setmana passada se la va veure disfrutar de l’espectacle The chorus line, l’obra d’Antonio Banderas, que després compartia fotografies en què la podem veure contenta amb l’elenc de la funció.

Una vegada habituada a la vida a la residència i a la seva nova rutina, l’actriu se sincerava en una entrevista per a la revista ¡Hola!, sobre el moment vital que estava passant: «Veus que s’aprofiten de la gent gran per ridiculitzar-la. Jo soc gran, però tinc el cap molt ben posat. Soc Concha Velasco, tinc molta sort de ser-ho i defenso la gent gran», va reivindicar.