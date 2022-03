Amb cada vegada més freqüència les marques busquen un perfil representatiu entre les celebritats. Icones d’estil que promoguin les últimes tendències i inspirin el públic amb els seus ‘looks’. Per això Mango Man ha anunciat que escull <strong>Antoine Griezmann</strong> per convertir-se en la seva nova imatge.

Malgrat que no és un perfil estrictament lligat al món de la moda, l’empresa aposta pel futbolista de l’Atlètic de Madrid per transmetre l’essència desenfadada, relaxada i autèntica de les noves col·leccions, que defineixen com a urbanes i cosmopolites.

Mango Man va néixer el 2008 per tal d’oferir als homes una línia de moda masculina actual i moderna. Enfocada en un públic més adult i urbà, el seu estil es basa en clàssics actualitzats, donant-los el toc just de moda, i adaptant les tendències a un estil fàcil i del dia a dia.

Avui dia la marca compta amb diverses línies dins de les seves botigues per cobrir les diferents necessitats dels clients, col·leccions que ja ha promocionat en col·laboració amb altres figures famoses com Gerard Piqué, Zinedine Zidane, Adrien Brody o Andrés Velencoso.

Ara és el torn del francès, i la campanya (Mango Man x Antoine Griezmann) sortirà aviat a la llum com a part de la temporada primavera/estiu del 2022.