La trajectòria del periodista Domènec Subirà (el Port de la Selva, 1969) l’ha portat a seguir de prop la vida judicial a Catalunya i a Espanya dels darrers anys des del programa El Matí de Catalunya Ràdio. «Vaig començar a seguir els afers policials i judicials com el cas Camarga, el judici del cas Palau, el judici del procés o el de la cúpula policial dels Mossos d’Esquadra, el cas Trapero, entre altres treballs». Arran d’això, l’editorial Pagès va proposar-li d’escriure el llibre Causa oberta a la justícia sobre l’estat de la justícia i del sistema judicial a Espanya. L’autor puntualitza que «no és un llibre sobre el procés ni sobre tot el que ha comportat el referèndum independentista», sinó que «em centro en la crisi del Consell General del Poder Judicial que hi ha hagut aquests dos últims». A finals d’estiu del 2021, l’últim pronòstic era que abans de final d’any es renovaria, «però continuem tenint un poder judicial que està paralitzat, caducat des de fa més de tres anys. El poder judicial és una de les tres potes de l’estat democràtic i en aquest cas el tenim encallat, caducat i ancorat en el passat, és un poder judicial molt conservador, colonitzat pel PP en bona part i colonitzat també per una manera de fer que encara deriva de la transició».

El llibre pretén aproximar el lector al funcionament real del sistema legal i el poder judicial «donant resposta a preguntes que jo mateix em feia aquests anys: per exemple, com pot ser que ara ens plantegen revisar el tipus delictiu de sedició arran del procés independentista, però abans ningú havia dit res o ara ens plantegem revisar què és una agressió sexual perquè va succeir el cas de la manada, però abans ningú havia dit res tampoc?». Causa oberta a la justícia recull entrevistes a nou advocades i advocats, amb el propòsit de reivindicar el paper del periodisme com a eina pedagògica per fer arribar la justícia i les seves possibles virtuts a la població, oferint el seu punt de vista també sobre les seves febleses i debilitats.

Hi ha consens entre els nou advocats entrevistats sobre el fet que cal canviar la manera de designar els integrants del govern de la justícia. «Es fa una reflexió sobre la crisi del Consell General del Poder Judicial, sobre si la justícia és igual per a tots o no, sobre la formació dels jutges, sobre si la justícia és prou estricta o no en la lluita contra la corrupció, sobre la relació entre la justícia i la població arribem a parlar d’aspectes tan concrets com és el tracte que dispensen els jutges a la gent».

Després de formar-se periodísticament als mitjans d’abast comarcal, Domènec Subirà va marxar cap a Barcelona. Va començar a la delegació de Figueres del diari El Punt. Després de col·laborar a Ràdio 4, va accedir a Catalunya Ràdio. Durant més de vint-i-cinc anys ha exercit en totes les parcel·les del mitjà. Ha estat guionista de programes i presentador de programes culturals. El 2003, Subirà va agafar la corresponsalia de les emissores de la Generalitat a Jerusalem, per a tot el Pròxim Orient, fins al 2007, i més tard a Amèrica Central, primer a Caracas i després a Bogotà des de 2008 a 2012. «A escala personal va ser molt gratificant i dins l’àmbit professional vaig aprendre moltíssim. Hi havia un gran nivell de reflexió, de crítica i debat periodístic entre els companys que ens trobàvem. Quan estàs en un conflicte et planteges com ho expliques i què està arribant al públic». El periodista ha estat redactor d’informatius i després de deu anys al Matí de Catalunya Ràdio s’ha incorporat fa un any al programa de La tarda de Catalunya Ràdio que condueixen Òscar Fernández i Elisenda Carod. «És un programa de la ràdio que arrenca, una aposta potent i estar al principi d’un projecte nou sempre és engrescador».