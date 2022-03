Iñaki Urdangarin ja és un home lliure. 3 anys i 9 mesos després de la seva entrada a la presó pel cas Nóos –el 18 de juny del 2018– el Jutjat de Vigilància Penitenciària de Bilbao li ha concedit la llibertat condicional. Una gran notícia per a l’encara marit de la infanta Cristina, que veu com se suspèn definitivament la seva condemna i que a partir d’ara no haurà d’informar dels seus desplaçaments ni plans a Institucions Penitenciàries i podrà començar de zero una nova vida en la qual, pel que sembla, no hi tindrà cabuda l’exduquessa de Palma. Però... ¿i Ainhoa Armentia?

I és que una vegada obtinguda la llibertat condicional –una cosa amb què l’exjugador d’handbol no comptava fins al maig– s’obren molts fronts per a Iñaki Urdangarin, que haurà de decidir què fa amb el seu futur. I és que diferents fonts apunten que podria deixar el seu lloc de consultor al despatx d’advocats ‘Imaz & Asociados’ on treballa des de fa un any –i on va conèixer Ainhoa– i traslladar-se a Barcelona.

A la Ciutat Comtal és on ha viscut gran part de la seva vida, on va passar els seus millors anys i on va arribar a la glòria professional com a esportista. Precisament s’ha especulat que l’exduc de Palma hauria començat un curs d’entrenador per dirigir l’equip juvenil del Barça d’handbol. Una notícia desmentida pel club, que ha revelat que Iñaki només farà un mes de pràctiques no remunerades que formen part d’un curs que està fent i que podria indicar que el seu futur professional està encaminat al ‘coaching’.

A Barcelona, a més, hi viu el seu fill Pablo, i el vitorià hi conserva grans amics, així que no seria forassenyat que tornés a la capital catalana per començar una nova i il·lusionant etapa després d’obtenir la llibertat condicional.

No obstant, si es mudés a Catalunya, la seva relació amb Ainhoa Armentia –que té els fills, el cercle íntim i la feina a Vitòria– penjaria d’un fil, així que els que coneixen bé Iñaki asseguren que la seva intenció és apostar fort per aquest amor i instal·lar-se definitivament a la seva ciutat natal –on, a més, viu gran part de la seva família– i lligar el seu futur laboral al del seu germà Mikel, que dirigeix un club esportiu a Vitòria.

En qualsevol cas, l’obtenció de la llibertat condicional és una gran notícia per al marit de la infanta Cristina, a qui el Jutjat de Vigilància Penitenciària ha ‘premiat’ pel seu bon comportament. I és que la suspensió de la condemna es concedeix normalment una vegada complertes tres quartes parts de la pena i «excepcionalment» a l’assolir dues terceres parts, cas d’Urdangarín, a qui han reconegut la seva tasca a ‘Imaz & Asociados’ i el fet d’haver superat un programa pioner per a presos per delictes econòmics a Espanya denominat Pideco.