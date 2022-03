Després del seu marit, el president ucraïnès Volodímir Zelinski, Olena Zelenska és el següent objectiu per a Putin. Així ho va revelar el mateix dirigent després de la invasió russa: «Segons la nostra informació, l’enemic m’ha marcat com a objectiu número u. La meva família és l’objectiu número dos. Van contra nosaltres. Es referia a la seva dona, l’arquitecta i guionista cinematogràfica, de 44 anys, Olena Zelanska, i els seus dos fills, Aleksandra, de 17 anys, i Kiril, de 9. Tota la família està unida i amagada a Kíev, en un búnquer secret.

El matrimoni s’ha convertit en un símbol de valentia i resistència per a tot el món, i la figura de la primera dama des del 2019 ha saltat al primer pla de l’actualitat, si bé no era cap desconeguda per als més de dos milions de fans que acumula al seu compte d’Instagram.

Missatges d’ànim

És en aquesta xarxa social on Zelanska ha continuat insuflant ànims des del primer dia de l’atac als seus compatriotes perquè continuïn mantenint encès l’esperit de lluita. «Avui no tindré pànic ni llàgrimes. Estaré tranquil·la i confiada. Els meus fills em miren. Estaré al seu costat. I al costat del meu marit. I amb tu», va escriure la primera dama davant els primers bombardejos. «¡Estic orgullosa de viure amb vosaltres al mateix país! Es diu que moltes persones són una multitud. No es tracta de nosaltres. Perquè molts ucraïnesos no són multituds. ¡Això és un exèrcit! ¡T’estimo! ¡Estimo Ucraïna!», va escriure en un altre ‘post’. Entre les seves últimes fotos destaquen les de dones combatents i fins i tot un nadó que ha nascut en un refugi on resisteix la població cada nit.

Zelanska, que el desembre del 2019 va ser inclosa a la llista dels 100 ucraïnesos més influents de la revista ‘Focus’, amb la 30a posició, no només és tan aguerrida com el seu marit, també coincideix amb ell en altres dades biogràfiques, com que els dos tenen la mateixa edat, 44 anys, que van néixer a Kriví Rih, una de les ciutats més grans d’Ucraïna, i que es coneixen des que anaven a l’escola.

No obstant, fins a l’època de la universitat –Zelinski va cursar dret i ella, arquitectura– no es van fer nòvios. Després de vuit anys de relació es van casar el 6 de setembre del 2003. Un any després va néixer l’Aleksandra, i gairebé una dècada després, el petit Kiril.

Guionista de la tele pública

Tot i que havia estudiat arquitectura –a la Facultat d’Enginyeria Civil de la Universitat Nacional de la seva ciutat natal–, no va tardar a especialitzar-se en l’escriptura de guions per a la companyia televisiva Kvartal 95. Al cap i a la fi, la tele l’havia fundat el seu marit el mateix any que es van casar, quan va aparcar l’advocacia per convertir-se en actor, director, presentador i fins i tot humorista de la seva pròpia productora. La cadena va estrenar una sàtira anomenada ‘Servidor del poble’, en què Zelenski va exercir el paper de president d’Ucraïna. La ficció es va emetre des del 2015 fins al 2019, just l’any en què Zelenski va ser elegit a la vida real president de la nació, amb el partit polític que havia fundat amb el mateix nom que la sèrie de televisió. En la trama televisiva encarnava un honrat mestre que guanyava les eleccions després de convertir-se en una estrella de les xarxes socials.

Paper com a primera dama

Des que és primera dama, Zelanska ha intervingut directament en la reforma de l’alimentació a les escoles ucraïneses amb un menú elaborat pel xef Ievgen Klopotenko. També ha impulsat l’adhesió del seu país a la iniciativa del G-7 sobre igualtat de gènere, i té un paper molt actiu a promocionar la cultura i la llengua ucraïnesa per tot el món. Així mateix s’ha centrat a recolzar campanyes per la salut mental i contra la violència domèstica.

També és una gran enamorada de la moda, i en els seus viatges internacionals amb el seu marit, ha aprofitat per donar a conèixer els dissenyadors ucraïnesos gràcies als seus ‘looks’. Fins i tot ha arribat a aparèixer en portada de la ‘Vogue’ d’Ucraïna i a participar en un fòrum de l’ONU sobre roba sostenible.