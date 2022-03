Uma Thurman, protagonitza la portada de març de ‘<strong>Vogue</strong>’ Espanya. Un número dedicat a la diversitat corporal, la bellesa i l’autenticitat individual, temes sobre els quals s’ha sincerat la intèrpret.

L’actriu es va convertir en un referent en el món del cine després d’interpretar el paper de Mia Wallace a ‘Pulp Fiction’, un personatge que li va valer la seva primera nominació als Oscars, i que va marcar un abans i un després en la seva vida. Però la seva carrera ja havia començat temps enrere. Amb només 15 anys debutava en el modelatge, i als 16 ja protagonitzava la portada de ‘Vogue’.

No obstant, diu que mai ha tingut l’ambició de triomfar per la seva bellesa, i que ha treballat incansablement en tota mena de projectes amb l’objectiu de guanyar-se el respecte de la crítica i desvincular-se de l’aura sexi. «Fa 30 anys que no faig nus, potser en torni a fer quan en tingui 60», diu fent broma. Una picada d’ullet a l’edat d’Emma Thompson, que recentment declarava com de difícil que li ha resultat despullar-se davant la càmera per a algunes de les escenes de les seves pel·lícules.

Thurman afirma sentir admiració per ella: «M’encanta. És una actriu valenta i brillant, i una persona molt, molt, molt intel·ligent». Totes dues són actrius veteranes, i comparteixen una opinió similar sobre l’auge dels procediments medicoestètics a Hollywood: «És certament descoratjador. Per moments, em sembla que la gent es deixa emportar. Però jo no jutjo ningú. No hi ha res a jutjar, en realitat, són eleccions que fa cadascú».

Bellesa interior

Als 51 anys, Uma Thurman es permet reflexionar sobre la seva llarga trajectòria professional, i se sincera sobre la manera com viu ella el pas del temps. «Era moltíssim més conscient del meu cos quan era més jove. Per a les coses bones i per a les dolentes. Però crec que hi ha una part d’envellir que està molt bé, i és que vas acceptant qui i com ets. I vas entenent que el realment important de la vida està en la bellesa interior, el benestar mental i la salut física [...]. Em sento molt agraïda d’haver pogut fer treballs tan interessants durant 34 anys. Sé que és una cosa molt poc comuna, moltes de les persones que van començar amb mi ja no hi són, a l’ofici. Així que crec que he tingut una carrera molt afortunada, malgrat els alts i baixos. Continuo fent el que m’interessa».

I és que, lluny de retirar-se, Thurman continua anant a totes. El 3 de març s’estrena a Movistar+ la sèrie ‘Super Pumped: The battle for Uber’, en la qual interpretarà Arianna Huffington, una important empresària cofundadora de ‘The Huffington Post’ part de la junta directiva d’Uber. «La conec, he estat amb ella i la respecto. M’agrada molt i crec que és realment divertida, a més d’extremadament intel·ligent. Així que interpretar-la em va fer posar una mica nerviosa, creia que seria impossible. Espero no decebre», assegura.

El cert és que l’actriu i exmodel s’ha traçat una envejable carrera en el món del cine. Al preguntar-li per la fama i pel record que espera deixar en el públic, respon de manera honesta: «No són la raó per la qual vaig triar ser actriu [...]. Tant de bo d’aquí un segle el món sigui prou just, pacífic i còmode perquè la gent pugui parar-se a pensar en una actriu que va estar al planeta tant temps abans. Em preocupa molt més el món que jo, desitjo que no es converteixi en un lloc incòmode on no es pugui recordar ningú més que perquè som responsables de convertir-lo en runa».