Cada 8 de març des del 1975, el <strong>Dia Internacional de la Dona</strong> és una oportunitat per reconèixer els assoliments de les dones, recolzant i donant visibilitat al seu talent.

La firma de moda<strong>Mango</strong>creu en la força de la col·laboració i en el poder del talent femení i, aquest any, se suma a aquesta celebració creuant els camins de dues dones i artistes excepcionals per crear la col·lecció càpsula els beneficis de la qual es destinaran a causes socials.

L’artista californiana Torin Ashtun i l’escriptora barcelonina Leticia Sala dialoguen en una trobada creativa per fusionar traços de pintura i poesia.

El resultat han sigut dues samarretes per a dona, una per a home i una tote bag, que posen en comú els seus discursos. Del procés creatiu d’aquesta col·lecció es pot destacar que les dues artistes han treballat únicament de forma digital a causa de la distància física entre els seus respectius llocs de residència i a la situació actual, la qual cosa no ha impedit que desenvolupessin el projecte.

Per a la campanya, la marca ha col·laborat amb la fotògrafa Carlota Guerrero, que a través de la seva visió única de la feminitat ha creat imatges inconfusibles, reflexives i molt poderoses per a l’ocasió.

Reivindicacions racials i mediambientals

Entre les reivindicacions racials i mediambientals de les teles de Torin i els reflexius poemaris digitals de Leti, que radiografien les relacions interpersonals dels nostres dies, hi ha un fil conductor que totes dues teixeixen a l’uníson per una causa compartida: el paper de la dona.

El 100% dels beneficis obtinguts en la venda d’aquesta col·lecció es dedicarà a donar recolzament a l’activitat de quatre organitzacions socials de Bangladesh, l’Índia, el Pakistan i Etiòpia centrades a impulsar l’educació i escolarització de nenes en situació de vulnerabilitat. A través de l’ONG espanyolaMundo Cooperante i la seva iniciativa ‘Ser nena és un dret’, Mango col·laborarà amb Welfare Association for Development Alternative (WADA), a Bangladesh; Jabala Action Research Organization, a l’Índia; Health and Rural Development Balochistan (HARD), al Pakistan, i Wabe Children’s Aid and Training (WCAT), a Etiòpia.

Edició anterior

L’any passat, la firma va col·laborar de manera similar en una col·lecció càpsula amb l’artista mexicana Ana Leovy i el total dels beneficis obtinguts es van destinar a la Fundació Vicente Ferrer per impulsar els seus projectes d’igualtat de gènere al sud de l’Índia, centrats sobretot a estrènyer les bretxes de gènere (educatives i econòmiques), lluitar contra la violència contra les dones en totes les seves manifestacions i promoure l’empoderament, l’autonomia i la participació activa de les dones en la societat.

Torin Ashtun

És una artista de Los Angeles les vibrants obres de la qua captiven al voltant del món. Entre les seves disciplines artístiques s’inclouen la pintura, el disseny, l’escultura i l’escriptura. Actualment, l’obra d’Ashtun s’inspira en una forma distintiva de tulipa que apareix sovint a les seves pintures acríliques. Les tulipes són una forma familiar que ella utilitza per crear una història comuna a través de cada mitjà.

Leti Sala

Escriu poesia i prosa des de Barcelona. El seu primer llibre, ‘Scrolling after sex’, es va publicar el 2018. Col·labora regularment amb Vogue Espanya, revista per a la qual escriu poemes i petites peces. Troba la seva inspiració en flors, avions i supermercats. A més, col·labora amb Mango ja des de fa alguns anys, formant part de les Mango Girls.