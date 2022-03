Fins ara no s’havia fet una entrada tan triomfal a cavall des que Bianca Jagger va entrar pujada en un corser blanc a la mítica Studio 54 per celebrar el seu aniversari, a meitat dels 70. Celebritats com<strong> Halston</strong>, Minelli o Warhol se citaven cada nit entre quantitats ingents de drogues i alcohol, i es jugaven a veure qui pujava el llistó encara més alt. Després de baixar Bianca, es diu que va pujar a l’equí una model despullada i es va passejar així pel temple del vici.