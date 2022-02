El famós creador de continguts Ibai Llanos va anunciar a les seves xarxes socials que, fa uns dies, seria a Girona, on aquest divendres va sopar al Celler de Can Roca. Llanos va fer un directe a Twitch a partir de les 21 hores per mostrar la seva experiència al prestigiós restaurant gironí.

L'streamer va compartir la seva estada al Celler de Can Roca a través de fotografies a Twitter, entre altres xarxes. Cenando en uno de los mejores restaurantes del mundo.



Con maximus, barbe y mis editores.https://t.co/cL2WMcjsI6 pic.twitter.com/bH0LoZjo81 — Ibai (@IbaiLlanos) 25 de febrero de 2022