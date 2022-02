Un dels plaers més grans de Gemma Garcia és llevar-se ben d’hora, quan al sol és encara lluny de despuntar i la resta del món es manté en silenci. Aleshores, llegeix. Ho fa sentint el plaer del gest íntim. La lectura i els llibres l’han acompanyat sempre i no pot amagar com de feliç la fan sentir. És editora i llibretera a l’Escala, l’ànima de Vitel·la. Ho és per convicció, per passió, i talment així viu aquest ofici, com un far que il·lumina el seu camí.

Gemma Garcia va néixer a Torroella de Montgrí, però els pares mantenien un vincle molt estret amb l’Escala que a ella se li va empeltar. Als 19 anys, mentre estudiava a Barcelona, primer Puericultura i, després, Filosofia i Filologia, s’estableix a l’Escala. És aquí on, al marge de les habituals feines d’estiu, treballa amb l’escriptor Lluís Racionero. Ho fa durant cinc anys. Primer muntant-li l’arxiu i, més tard, com a secretària. «Hi vaig treballar molt bé sempre amb ell, vaig aprendre molt i vaig conèixer molta gent. Ell vivia un moment pletòric», diu. Per aquell escenari va veure desfilar personatges com Miguel Bosé, Néstor Lujan o Miguel Boyer.

El 1992 s’inaugura la Universitat de Girona i Garcia es presenta a una plaça al servei de Biblioteques. Ho fa el dia abans que tanqui la convocatòria i l’aconsegueix. Hi treballa vuit anys. Aquella etapa va ser fonamental i molt enriquidora per a ella. «Hi havia molta il·lusió en aquell ressorgiment», rememora. Després, quan ja se li fa massa rutinari, opta a una plaça a l’Institut de Recerca de Llengua i Literatura Catalanes i la guanya. «Pencàvem molt per aconseguir projectes», explica. Van ser uns anys de gran intensitat. «Li dec molt a la Universitat de Girona, molt». Allà va ser on va aflorar-li el cuc de l’edició i el 2006 es llança de caps muntant la seva pròpia editorial.

«Petita, però ambiciosa». Així defineix Gemma Garcia a Edicions Vitel·la. Tot i publicar pocs llibres a l’any, són tots escollits, d’autors de prestigi: Maria Àngels Anglada, Miquel Desclot, Teresa d’Arenys, Víctor Català o Enric Casasses, entre altres, que han acabat conformant una col·lecció envejable. «Tenim moltes propostes, inesgotables», admet. Quan escull, doncs, ho fa amb la consciència i el pensament que «aquell llibre quedi per la història de la literatura catalana».

A aquest projecte se li suma l’obertura de la llibreria Vitel·la fa deu anys. Decideix engegar el nou projecte just després de veure que la llibreria de tota la vida de l’Escala tanca. «Aquella nit, durant el sopar familiar, la vam inventar. Ho vam fer perquè vivim aquí i perquè no ens imaginàvem un poble sense llibreria», sentencia. Han estat deu anys d’anar-se fent un lloc en el cor de la gent, convertint-se en un agent cultural de fort pes a l’Escala, portant autors de primer nivell, fomentant l’amor per la literatura. La pandèmia els va agafar, però, canviant de local –l’actual amb vistes de privilegi a La Platja–, a punt d’obrir una segona llibreria a Palafrugell i amb una macropresentació de La Cuina de l’Empordanet. «És molt dur i, per un moment, em passa pel cap tancar-ho tot i tornar a la Universitat», admet. No ho fa per responsabilitat amb el seu equip que, afirma, ho han donat tot pel projecte. «Em tocava correspondre’ls», diu Garcia qui se sent privilegiada i molt agraïda per com ha transcorregut tot. «A escala professional la vida m’ha regalat moltes coses i encara no sé com. Crec que he tingut molta sort, gent al voltant que ha donat un suport impressionant a Vitel·la», conclou. També remarca l’extrema complicitat i unió del col·lectiu de llibreries –«ens ajudem molt»– i dels editors, una xarxa que els ha donat la força per continuar endavant. Recorda amb molt agraïment també el 10è premi Memorial Pere Rodeja que va atorgar-li el Gremi de Llibreters l'any passat, un reconeixement de la seva gent, un reconeixement a una feina feta des d'una petita llibreria de l'Empordà.