Juan Avellaneda (Barcelona, 1982) no es perd una festa. Està en tots els saraus i ‘photocalls’. La icona d’estil i estilista de famosos, a més d’íntim de Tamara Falcó i Nieves Álvarez, que es va guanyar els televidents com a ‘coach’ i jurat a ‘Cámbiame’ (Tele 5) i a ‘Masterchef Celebrity 4’ (TVE-1) –ara mateix ja té dues propostes més sobre la taula–, és també l’artífex setmanal d’un dels ‘Top 10 de més ben vestides’ més divertits i amb més ‘punch’ que es publiquen a Instagram (on el dissenyador acumula més de 296.000 fanàtics). El ‘rei de l’esmòquing’ té la missió aquest dijous nit de posar el colofó a la tercera edició 100% digital de la 080 Barcelona Fashion Week.

¿Com serà la traca Avellaneda?

Bastant calmada, però els ‘looks’ seran molt de festa. És veritat que la majoria de col·leccions que s’han vist en aquesta 080 són més de dia, més ‘casual’, però la meva estètica no és que sigui molt ‘casual’. Després de veure totes la col·leccions arriba el moment de la meva, de vestir-se al màxim, i ho celebraré.

Presenta ‘Mon coeur bat la chamade’, ¿amb què se li accelera el cor?

A mi se m’accelera amb la bellesa, l’estètica, la bona energia... És el que intento transmetre sempre amb les meves col·leccions. La idea és una celebració. Ara a la gent li ve de gust vestir-se bé i disfrutar. La moda té aquest element lúdic que et fa somiar i crec que és molt important recuperar-lo.

¿Com és la col·lecció?

Aquesta vegada he volgut jugar amb ‘looks’ més safari. Quan vaig per la ciutat em fa la sensació que tothom té les seves històries, les seves aventures, i no només a nivell sexual, com en la sèrie ‘Modern Love’... Com si fóssim en un llençol... He jugat amb això inclús en els vestits de nit: tons terra, roses, vermells, ivori, negres... que combinen entre ells, i joc amb les textures. Hi ha menys volum, però molt lluentó. Són dissenys per a dona i per a home, amb l’esmòquing sempre com a peça fetitxe. És la peça a la qual li tinc més carinyo i amb la qual es pot jugar, i és una peça sense gènere, que t’empodera, te la poses i t’animes.

¿Qui vesteix més d’Avellaneda, els homes o les dones?

Van començar els homes, però ara ja són les dones. Jo el que busco és la hiperfeminitat, que quan la dona es posi l’esmòquing es vegi superfemenina i sensual. Perquè al final, per molt que vulguem ser els més moderns, et vesteixes per agradar-te i agradar.

¿Farà una cosa especial per veure la projecció de 080?

No, perquè encara està el tema complicat. Si fas alguna cosa, a qui convides, si només hi pot haver un percentatge de persones. No tinc ganes de l’‘efecte Malèfica’. Quan es pugui fer una cosa una mica potent ja ho farem bé.

¿Hi ha mono de passarel·la?

Al final, si no ets Dior o Chanel, sinó una empresa amb un pressupost més reduït, costa molt fer que la gent es fiqui en el teu univers. Amb les ‘fashion film’ pots fer-ho gràcies a l’espai, la música, la forma de gravació, més o menys ‘vintage’... És més embolic, sí, perquè la passarel·la és més fàcil, models caminant, però aquestes peces queden per sempre.

¿I s’arriba a més gent?

Sens dubte és més fàcil de viralitzar.

Vesteix una llarga llista de famosos, d’Inés Álvarez a Jaime Marichalar, ¿però a qui li agradaria vestir amb els seus dissenys?

M’encantaria una Cate Blanchett o una Julianne Moore. Mai me’n vaig a gent jove, sinó a persones que desprenen sofisticació.

És vostè un dels que més en saben, d’estil, ¿què no ha de faltar al nostre armari?

Cal tenir uns bàsics molt bons, cal invertir en bàsics, i després donar color i fantasia amb els complements, així sembla que estàs canviant. És important que quan compris una peça no l’agafis només per a un ‘look’, pensa com portar-la ‘casual’ i més formal... Així es va fent fons d’armari. I no hi pot faltar un vestit impecable.

Va ser a ‘Cámbiame’ i ‘Masterchef Celebrity 4’, ¿ganes de repetir?

Tinc dues propostes ara mateix sobre la taula, que em diverteixen moltíssim, però bé, veurem si surten. La tele és una cosa que m’agrada anar picotejant, però no sempre, perquè crec que cal deixar la gent descansar, i perquè a més no és la meva professió.

Però és vostè també molt ‘influencer’, el seu Instagram està a punt d’arribar als 300.000 fans.

És molt bona manera de comunicar-te amb la teva audiència, de saber què els agrada i què no, de veure per on van els trets. És una finestra molt bona per parlar del teu treball, i a més la gent t’ho agraeix perquè els fas còmplices. Jo explico com muntar ‘looks’ amb les nostres peces, el top 10 d’elegants, que té un èxit brutal i això que ho vaig posar en marxa només fa uns mesos. Un contingut extra que no és només ‘jo, moníssim’, amb les fotos típiques.

Dissenya també paper pintat i tapisseries amb els seus famosos estampats.

És una col·lecció que tinc amb Güell LaMadrid. Cada any traiem un estampat diferent i està funcionant molt bé. El mateix ‘print’ dels esmòquings. M’encantaria anar traient més línies, de fet, en la desfilada alguns models porten ulleres de la meva primera línia d’ulleres que he dissenyat per a Multiópticas, i es començaran a vendre al novembre.