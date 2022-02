Després de la bomba de les fotos d’Iñaki Urdangarin que la setmana passada van destapar la seva relació extramatrimonial amb Ainhoa Armentia, la revista ‘Lecturas’ torna a la càrrega aquest dimecres amb un nou capítol de la ruptura real amb noves fotos exclusives del viatge secret a Suïssa per donar explicacions a la infanta Cristina, hores abans del comunicat conjunt amb què els ex ducs de Palma han decidit «de comú acord interrompre la seva relació matrimonial».

En portada, una commovedora i, segons detalla la revista, «llarga abraçada» d’Iñaki Urdangarin amb el seu fill Miquel, i en una foto més petita, la germana de Felip VI, sortint del seu portal, a Ginebra.

Segons explica la revista, l’anunci de l’encara matrimoni va sorgir després d’un cap de setmana crucial en què l’exesportista va viatjar en secret a Ginebra, on viu la infanta amb la benjamina de la família, Irene, per reunir-se amb la seva dona i els seus fills després de la publicació de les fotos del passeig romàntic per la platja de Bidart, a França. En pàgines interiors, les fotos i tots els detalls de la cimera familiar i els moments més commovedors, com l’abraçada d’Urdangarin amb Miquel, el petit dels seus fills.

Mil quilòmetres amb cotxe

El reportatge explica que divendres passat al matí, abans que els seus companys, Urdangarin va abandonar a les 12.30 hores el despatx d’advocats on treballa a Vitòria i on va conèixer l’administrativa Ainhoa Armentia. Al basc l’esperava un llarg viatge amb cotxe, més de mil quilòmetres.

La «cimera familiar» va tenir lloc a la casa on Cristina viu amb la seva filla Irene, de 16 anys, a la ciutat suïssa. Tal com revelen les imatges que publica ‘Lecturas’, Miquel Urdangarin (19), el tercer dels quatre fills del matrimoni, va viatjar des de Londres –on estudia la carrera de Ciències del Mar– per estar en la reunió familiar. Diumenge al matí, abans de la seva tornada a Espanya, Urdangarin el va deixar a l’aeroport i es van fondre en aquesta abraçada de comiat que es veu a la portada.

L’exduc, que té un tercer grau i necessita un permís judicial per abandonar el país, va recórrer en 10 hores els 1.039 km que separen Ginebra de Vitòria. Diumenge a la nit ja tornava a ser a casa de la seva mare, Claire Liebaert, on viu des que va sortir de la presó.

La resta de fills de la infanta i l’exesportista viuen a Madrid, Joan, el més gran, de 22 anys, i Pau, que viu a Barcelona i juga a handbol al FC Barcelona, al mateix equip on va jugar el seu pare.

Pau diu que no coneix Ainhoa

<strong>Pau va ser el primer dels fills a trencar el silenci</strong>, el mateix dia que va saltar la notícia. «Són coses que passen» i «ens estimarem igual», van ser les seves respostes davant les preguntes dels reporters dimecres passat. La seva actitud com a ‘portaveu’ de la família ha sigut elogiada per tots els mitjans.

Una setmana després, el segon fill de Cristina i Iñaki ha desmentit que ell o els seus germans coneguin Ainhoa Armentia com s’ha dit: «No, jo crec que ja està tot dit»

De nou, amb exquisida educació, l’esportista ha atès els mitjans i ha intentant somriure malgrat la situació complicada.

Pau està bolcat en la seva carrera esportiva, que és el que l’està ajudant ara mateix, com ha confirmat ell mateix, i ha posat rumb a Màlaga amb el Barça B d’handbol per disputar un partit i continuar amb el seu somni de triomfar a l’equip culer.

No ha volgut pronunciar-se sobre la cimera familiar i ha preferit guardar silenci sobre com estan portant tant Miquel com Irene aquest delicat moment.

Per la seva banda, ha assegurat que ell està «molt bé» i també ha revelat com es troba la seva mare Cristina, desmentint que estigui «feta pols» i «destrossada» com apunten fonts pròximes a la germana de Felip VI.

«Està bé, està bé», ha repetit Pau amb gran amabilitat . Finalment, Pau ha deixat clar que, al contrari del que s’ha dit, ni ell ni els seus germans han conegut l’amiga especial del seu pare, Ainhoa Armentia, sobre qui, afirma, no té res a comentar: «No, jo crec que està tot dit. Moltes gràcies».