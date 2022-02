La revista <strong>‘Lecturas’</strong> publica en portada el reportatge de què es parlarà molt aquest dimecres: Iñaki Urdangarin de la mà d’una altra dona. El marit de la infanta Cristina de Borbó no s’amaga al passejar tranquil·lament per la platja amb l’acompanyant desconeguda.

Pel que es veu al reportatge, l’exjugador d’handbol s’ha traslladat a un lloc de costa des de Vitòria, ciutat en què viu a casa de la seva mare des que el mes de juny passat se li va permetre no haver de dormir més a la presó de Zaballa (Àvila), on complia part de la condemna de cinc anys i 10 mesos pel cas Nóos. L’exesportista pot fer viatges tant dins com fora del territori espanyol, en aquest últim cas si és per motius de feina, i només ha de passar controls que poden ser o bé presencials o bé telefònics. A Vitòria treballa com a assessor empresarial en un despatx d’advocats.

Despreocupats i carinyosos

A les fotos que publica ‘Lecturas’, Urdangarin i la seva acompanyant femenina es mostren totalment despreocupats davant la possibilitat de ser sorpresos. Ni per les mirades ni per les mans entrellaçades, amb una evocadora posta de sol com a testimoni. «Un gest de gran intimitat que sens dubte causarà impacte, però que per a una persona és molt probable que a més sigui motiu de decepció i immensa tristesa: la seva dona, Cristina de Borbó», escriu la periodista Pilar Eyre a la revista.

A «mil quilòmetres d’allà, la infanta continua fent la seva vida a Suïssa», recorda la revista, i conclou: «Una distància que resulta ara insignificant amb la barrera emocional que sembla separar el matrimoni».

Per la seva banda, la infanta continua vivint a Suïssa, amb la seva filla Irene, la petita de la família. El matrimoni es va traslladar al país alpí amb els quatre fills el 2013. La filla petita de l’emèrit Joan Carles i Sofia té fixada la residència a Ginebra, on treballa, i en els últims mesos se la ha pogut veure de viatge a Espanya, com el que va fer a Barcelona per veure, amb Iñaki Urdangarin, un partit del seu fill Pablo, que juga a la secció d’handbol del FC Barcelona, com al seu dia va fer el seu pare.

Després de les impactants imatges d’Urdangarin, de la mà amb una altra, Eyre dissecciona la història d’amor de Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin, tantes vegades posada a prova. «Els primers passos junts d’uns Cristina i Iñaki enamorats, el seu casament de conte, els sacrificis de la germana del rei Felip perdonant infidelitats, asseient-se al banc dels acusats com una delinqüent, sent apartada de la seva família, o els rumors, a finals del 2019, que la cunyada de Letizia en preparava el divorci.

Aquestes fotos exclusives d’Iñaki amb una amiga molt especial a ‘Lecturas’ «donen resposta a molts interrogants. I s’entenen certs senyals», reflexiona Eyre.