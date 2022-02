Elton John va passar moments d’angoixa junt amb tot el seu equip quan el seu jet privat va patir un contratemps en ple vol. La causa va ser una fallada hidràulica mentre volava cap a Nova York per fer un concert a Madison Square Garden.

L’intèrpret de ‘Lockdown’ viatjava aquest dilluns des de l’aeroport de Farnborough, a Hampshire, a 10.000 peus sobre Irlanda, quan els pilots van decidir que havien de tornar a causa d’un problema amb els sistemes hidràulics de l’avió.

El clima terrible i les ràfegues èpiques van fer que fos gairebé impossible aterrar. Van fallar dos intents d’aterrar.

L’avió estava sent colpejat i no podia arribar. El morro de l’avió estava massa vertical. L’avió estava descendint, a meitat de la pista, quan va deixar d’intentar colpejar la pista. Es va elevar de nou en l’aire.

Una multitud s’havia reunit després que es corregués la veu que Elton John estava en dificultats. I quan l’avió va fer mitja volta de nou per intentar aterrar per segona vegada, la tempesta estava en el seu pitjor moment. Els pilots van sol·licitar un aterratge d’emergència, però no va poder ser possible pel fort vent, que va obligar l’avió a avortar fins a dues ocasions l’aterratge d’emergència i fer mitja volta. Per sort, en el tercer intent va aconseguir aterrar.

Alguns testimonis han afirmat a ‘The Sun’ que l’intèrpret, de 74 anys, estava «commocionat» per l’incident.

No obstant, el cantant va tornar a pujar a un altre avió per volar a la Gran Poma per arribar a temps a la seva actuació, que forma part de la seva gira mundial ‘Farewell Yellow Brick Road Tour’.