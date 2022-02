L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) ha elegit Figueres per commemorar el seu quarantè aniversari, amb un acte que tindrà lloc al Cercle Sport Figuerenc el 15 de març, a les 7 de la tarda. El Setmanari de l’Alt Empordà, com a mitjà amfitrió de la celebració, ha organitzat una taula rodona, que reuneix les periodistes altempordaneses Clara Cabezas, Rosa de Diego i Anna Punsí, per parlar sobre Dones i Periodisme. Moderarà la conferència la responsable de canals de l’Empordà, Mairena Rivas.

En l’acte, que té l’entrada lliure, també intervindran el president de l’ACPC, Francesc Fàbregas, i el director editorial de l’Empordà, Carles Ayats. La celebració es tancarà amb una actuació musical a càrrec de Josep Maria Surrell i Albert Monjó.

Noms propis

Quant a les ponents de la taula rodona, Clara Cabezas Monjonell (la Jonquera, 1971) dirigeix l’àrea de Programació i Imatge de Televisió de Catalunya. Periodista per la UAB, ha treballat per a la premsa comarcal a Girona i per a la productora Intervideo, en què ha desenvolupat continguts per a diferents televisions. Treballa a TV3 des de fa dues dècades, primer a la delegació de Girona, però de seguida es va traslladar als Serveis Informatius de Sant Joan Despí on ha exercit la major part de la seva carrera professional.

Rosa de Diego Masdevall (Llers, 1973) dirigeix i presenta la vuitena temporada del programa Llibres Píxels i Valors a Ràdio 4, cada divendres, de 2 a 3 de la tarda, i a l’aplicació RTVE PLAY a només un click. Des de fa dos anys, matina amb l’equip Cafè d’Idees, de Gemma Nierga, a La 2 de TVE, fent possible posar l’accent de l’actualitat a primera hora, de 8 a 10, de dilluns a divendres.

Anna Punsí i Lladó (Vilafant, 1978) s’ha especialitzat en periodisme de successos i tribunals. Va començar a fer ràdio a Ràdio Vilafant, iniciant la seva trajectòria professional a Ràdio Girona com a corresponsal a la comarca de l’Alt Empordà. El 2005 va escriure les seves primeres cròniques de successos. Després va entrar a treballar a la SER Catalunya des de Barcelona, com a responsable dels assumptes relacionats amb els temes policials i judicials de la capital catalana. Ha col·laborat amb El Periódico, l’Ara, el Setmanari de l’Alt Empordà i Ràdio Vilafant. El 2021 va deixar la Cadena SER per incorporar-se a la productora de Carles Porta, director del programa Crims de TV3.