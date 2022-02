Un figuerenc resident a Girona que alterna el seu ofici d’informador tècnic sanitari amb la publicació de novel·la negra. Joan Porxas Gallego (Figueres, 14 de juliol de 1969) ha publicat tres llibres carregats de misteri i intriga situant els fets al territori empordanès i a la capital de la província.

Joan Porxas dedica la seva vida professional a la indústria farmacèutica, i destina els seus temps lliures a la creació d’històries carregades d’enigmes amb una trama addictiva i un desenllaç inesperat. La mestra de la novel·la negra Agatha Christie ha inspirat des de ben petit aquest autor. Una trama que titlla de cerebral, maquiavèl·lica i insuperable. Un altre referent, Conan Doyle amb el conegut Sherlock Holmes, també caracteritza el gust literari del novel·lista, que es decanta sempre pels clàssics. Joan Porxas explica que, des de jove, havia escrit i tenia els seus esbossos, però no va ser fins fa uns anys que va decidir publicar aquells escrits. «La primera novel·la la vaig començar sense cap mena de pressió ni pretensió. M’acontentava amb els primers capítols, amb els personatges, però, un cop vaig ser-hi, em vaig adonar que allò era més seriós del que jo contava», exposa l’escriptor quan parla del seu primer llibre, El arte del crimen ampurdanés, publicat el 2014, assegurant que «tot i ser novel·la policíaca és un recull empordanès tremend, és el seu defecte i gran virtut alhora».

Curós, detallista, meticulós, insinuador i provocador, així és com es descriu Joan Porxas com a escriptor. Influenciat pels clàssics de la novel·la negra, per les pel·lícules de Stanley Kubrick i David Lynch que anomena «la perfecció expressiva dels personatges» i per alguns dels més coneguts escriptors com Juan Marsé, Eduardo Mendoza i Arturo Pérez Reverte. «Quan he acabat de llegir algun llibre d’ells, estic uns dies amb un buit, que no em veig capaç d’escriure. Dic, hòstia, no et queda res» afegeix el novel·lista.

Les dues últimes novel·les, Las lágrimas de la Luna Carmesí (2016) i La concubina del dragón de jade (2018), se situen a Girona, la ciutat on resideix. Els escenaris són el primer que crea quan comença una nova novel·la, i triar localitzacions de la demarcació gironina ho considera important, tant per rendir-li un homenatge a la terra com per arribar més a la gent d’aquí. Els personatges i l’eix principal de la història són el següent que perfila. «Hi ha personatges que agafen la seva vida pròpia, hi ha coses que hi eren i les tenies com una ombra i davant el foli en blanc floreixen, que inclús jo mateix em sorprenc», assegura Joan Porxas, mentre explica com gaudeix quan escriu, tant com a escriptor com a lector.

Herr Doktor, un metge alemany jubilat, és un dels seus personatges preferits, que a cada novel·la va creixent i es va desenvolupant amb més profunditat. Un personatge que ha format part de les seves tres novel·les, i de la quarta que sortirà en els pròxims mesos, en els darrers deu anys i que ha anat creant en les seves estones lliures.

La petita ciutat de Girona ha acollit amb entusiasme les novel·les de Joan Porxas, sentint-se identificada amb els espais on es despleguen les trames i enganxant-se als misteris que l’envolten. Rep de bon gust les crítiques i suggeriments dels seus lectors. L’escriptor declara que té un parell de persones de confiança amb les quals comparteix els avenços de les novel·les. I conclou: «Si acotes massa al novel·lista, el mates», quan parla de les llicències creatives de les seves novel·les.