La proposta de recuperar la festa de Cap d'Any en el primer cap de setmana de reobertura de l'oci nocturn ha estat tot un èxit a La Sonora de Figueres. El 2022 i "picu" s'ha rebut amb campanades a les 12 en punt. Globus, confeti i el New York, New York de Frank Sinatra han donat inici a sis hores de festa on han sonat èxits de tots els temps i estils. Elvis Presley, Gloria Gaynor, Grease, Oques Grasses, Ramones i Rigoberta Bandini han omplert la sessió de Radio Cassette Night. Camilo Sesto, Raphael, Madonna i Txarango també s'han deixat sentir des dels altaveus.

Molts dels assistents s'han mudat per a l'ocasió després de dos anys sense revetlla per culpa de la pandèmia. Alguns havien aprofitat per fer sopars de colles. Una festa intergeneracional amb molt bon rotllo fins a les 6 de la matinada.